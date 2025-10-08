ЦРУ раскрыло просьбу Байдена не рассказывать о визите в Киев в 2015 году

В отчете ЦРУ говорится, что чиновники из администрации Порошенко были разочарованы визитом Байдена в 2015 году и обеспокоены данными о «коррупционных» деловых связях его семьи

Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

В 2016 году Джо Байден, который тогда был вице-президентом США, попросил не распространять доклад ЦРУ, посвященный его поездке в Киев годом ранее, следует из отчета, который опубликовал в X глава разведывательного управления Джон Рэтклифф.

В документе, большая часть текста которого скрыта, говорится, что чиновники из администрации на тот момент президента Украины Петра Порошенко «выразили недоумение и разочарование» визитом Байдена 7-8 декабря 2015 года. Вице-президент, по их мнению, приехал в Киев только для того, «чтобы выступить с общей публичной речью», а не ради обсуждения с властями существенных вопросов.

Согласно отчету, украинские чиновники были обеспокоены сообщениями в СМИ о «коррупционных» деловых связях семьи Байдена (сын Байдена Хантер входил в совет директоров украинской частной компании Burisma в 2014–2019 годах). «Эти должностные лица рассматривают предполагаемые связи семьи вице-президента США с коррупцией на Украине как проявление двойных стандартов правительством Соединенных Штатов в отношении вопросов коррупции и политической власти», — говорится в отчете ЦРУ, опубликованном Рэтклиффом.

В этом же документе приведено электронное письмо, которое ЦРУ 10 февраля 2016 года отправили из аппарата директора Нацразведки. «Я только что разговаривал с вице-президентом/советником по национальной безопасности, и он настоятельно рекомендует не распространять отчет», — говорится в нем. Портал RealClearPolitics уточняет, что имеются в виду Байден и на тот момент его советник Колин Каль имея в виду Байдена и Колина Каля, который был его советником по национальной безопасности.

Имя человека, отправившего письмо, скрыто. Это был чиновник, ответственный за предоставление сводки разведывательных данных и анализа президенту (в 2016 году этот пост занимал Барак Обама).

Байден, будучи вице-президентом США, курировал политику в отношении Украины. В ходе избирательной кампании в 2020 году они вместе с сыном стали фигурантами скандала, связанного с Украиной. Оппоненты заявляли, что Хантер Байден использовал отца для лоббистской деятельности, а Байден-старший оказывал давление на Киев с целью уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина (занимал должность в 2015-2016 годах), который вел расследование против Burisma. Сам Джо Байден обвинения неоднократно отрицал.