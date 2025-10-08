 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

ЦРУ раскрыло просьбу Байдена не рассказывать о визите в Киев в 2015 году

В отчете ЦРУ говорится, что чиновники из администрации Порошенко были разочарованы визитом Байдена в 2015 году и обеспокоены данными о «коррупционных» деловых связях его семьи
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

В 2016 году Джо Байден, который тогда был вице-президентом США, попросил не распространять доклад ЦРУ, посвященный его поездке в Киев годом ранее, следует из отчета, который опубликовал в X глава разведывательного управления Джон Рэтклифф.

В документе, большая часть текста которого скрыта, говорится, что чиновники из администрации на тот момент президента Украины Петра Порошенко «выразили недоумение и разочарование» визитом Байдена 7-8 декабря 2015 года. Вице-президент, по их мнению, приехал в Киев только для того, «чтобы выступить с общей публичной речью», а не ради обсуждения с властями существенных вопросов.

Согласно отчету, украинские чиновники были обеспокоены сообщениями в СМИ о «коррупционных» деловых связях семьи Байдена (сын Байдена Хантер входил в совет директоров украинской частной компании Burisma в 2014–2019 годах). «Эти должностные лица рассматривают предполагаемые связи семьи вице-президента США с коррупцией на Украине как проявление двойных стандартов правительством Соединенных Штатов в отношении вопросов коррупции и политической власти», — говорится в отчете ЦРУ, опубликованном Рэтклиффом.

WSJ рассказала о финансовых сложностях Джо Байдена
Общество
Джо Байден

В этом же документе приведено электронное письмо, которое ЦРУ 10 февраля 2016 года отправили из аппарата директора Нацразведки. «Я только что разговаривал с вице-президентом/советником по национальной безопасности, и он настоятельно рекомендует не распространять отчет», — говорится в нем. Портал RealClearPolitics уточняет, что имеются в виду Байден и на тот момент его советник Колин Каль имея в виду Байдена и Колина Каля, который был его советником по национальной безопасности.

Имя человека, отправившего письмо, скрыто. Это был чиновник, ответственный за предоставление сводки разведывательных данных и анализа президенту (в 2016 году этот пост занимал Барак Обама).

Байден, будучи вице-президентом США, курировал политику в отношении Украины. В ходе избирательной кампании в 2020 году они вместе с сыном стали фигурантами скандала, связанного с Украиной. Оппоненты заявляли, что Хантер Байден использовал отца для лоббистской деятельности, а Байден-старший оказывал давление на Киев с целью уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина (занимал должность в 2015-2016 годах), который вел расследование против Burisma. Сам Джо Байден обвинения неоднократно отрицал.

Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джо Байден ЦРУ Джон Рэтклифф Киев Украина Петр Порошенко
Джо Байден фото
Джо Байден
политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
Петр Порошенко фото
Петр Порошенко
политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
