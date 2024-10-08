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Умер один из самых влиятельных людей в экс-руководстве Китая У Банго

На 84-м году умер один из некогда самых влиятельных чиновников Китая У Банго
У Банго начал карьеру рабочим на Шанхайском заводе и ушел в отставку в статусе одного из самых влиятельных людей Китая. Он исключал возможность плюрализма, многопартийности и ослабления коммунистического режима
У Банго
У Банго (Фото: Xie Huanchi / Zuma / Global Look Press)

В Пекине на 84-м году жизни умер У Банго, бывший председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), сообщает пресс-служба китайского Госсовета.

Смерть наступила в результате болезни в 4:36 утра по местному времени (23:36 мск суток накануне).

У Банго родился в июле 1941 года, в Коммунистическую партию он вступил в 23 года, окончил факультет радиоэлектроники Университета Цинхуа по специальности «электронные вакуумные приборы». В 1960-х он начал работать рабочим и техником на Шанхайском заводе, с годами он поднимался по карьерной лестнице в партии и в 1990-е возглавил Шанхайский городской комитет, стал вице-премьером Госсовета и вошел в Постоянный комитет Политбюро — высший орган принятия решений в Китае в то время. В начале нового века возглавил Центральный комитет по работе с крупными предприятиями и Постоянный комитет ВСНП.

В период с 2002 по 2012 год У Банго был вторым среди влиятельнейших людей Китая наряду с главой государства и премьер-министром, отмечает SCMP. Политик больше всего запомнился своим решительным неприятием западной политической системы. На одном из заседаний в 2011 году он назвал пять политических принципов, которые не могут быть реализованы в Китае: многопартийность, плюрализм, федерализм, приватизация, разделение властей и двухпалатный парламент. Ослабление власти Коммунистической партии грозит ввергнуть республику в «бездну внутреннего беспорядка», настаивал политик.

В 2012 году У Банго поучаствовал в «принуждающей дипломатии» Китая, отмечали эксперты. После анонса встречи британского премьера Джеймса Кэмерона с Далай-ламой, которого Пекин считает лидером сепаратистов, У Банго отказался от визита в Великобританию и пригрозил ей серьезными последствиями. Встреча все равно состоялась, но Кэмерон в дальнейшем дистанцировался от Далай-ламы, что эксперты связывали с высокой долей Китая во внешней торговле Великобритании. Далай-лама раскритиковал уступки Лондона Пекину: «Деньги, деньги, деньги. Вот о чем речь. Где мораль?»

У Банго ушел в отставку в 2013 году. В последние годы жизни он пропустил несколько церемоний, на которых присутствовали другие старейшины КПК, в том числе съезд партии в 2022 году и сентябрьский концерт в честь 75-летия основания КНР.

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