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СМИ узнали о планах Британии сразиться на учениях с «силами России»
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СМИ узнали о планах Британии сразиться на учениях с «силами России»
Политика, 06:43
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СМИ узнали о планах Британии сразиться на учениях с «силами России»
Британия проведет крупнейшие за последние 17 лет военные учения. В роли гипотетического врага, по данным Times, «после изучения российской тактики» выступят кавалерийские полки. Танки Т-72 на маневрах заменят боевыми машинами
Фото: Reuters

Британские войска готовятся сражаться на учениях против гипотетических сил России при помощи коммерческих беспилотных летательных аппаратов, стоимость каждого из которых составляет менее £1 тыс. (​$1,3 тыс.), сообщает газета The Times. ​Дроны британские военнослужащие, по информации издания, используют на учениях впервые.

Аналогичные летательные аппараты, как замечает газета, в Великобритании являются популярным подарком в семьях на Рождество. Такие же дроны, как пишет издание, «на востоке Украины использовали российские сепаратисты».

Теперь подобные аппараты, по информации The Times, британская армия использует при проведении крупнейших за последние 17 лет военных учений под названием Saif Sareea 3. Они состоятся в Омане. Маневры, которые там проводятся, как напоминает газета, «готовят британских военных к борьбе с нациями, у которых гораздо более сильные вооруженные силы, нежели у Великобритании».

Гипотетическим противником британских войск в ходе маневров, по данным Times, «после изучения российской тактики» выступит моторизованное подразделение кавалерийского полка, численностью 150 человек. Помимо беспилотных летательных аппаратов, армия Великобритании также испытает на учениях бронированный 30-тонный тягач с дистанционным управлением, предназначенный для очистки территории от заминированных объектов. В роли российских танков Т-72 в ходе маневров, согласно замыслу британских военных, выступят боевая разведывательная машина Великобритании Scimitar и бронеавтомобиль Spartan.

«Мы пытаемся противопоставить себя тем [армиям], которые могут быть лучше всего оснащены, тем [военным], которые могут иметь лучшую подготовку, и тем, кто поставит перед нами самые сложные задачи», — рассказал изданию командующий сухопутными войсками Британии на время учений бригадир Зак Стэннинг.

Saif Sareea 3 состоятся в Омане в последнем квартале 2018 года. Они продлятся в течение месяца и обойдутся британским властям в £100 млн ($131,2 млн). В маневрах примут участие 5,5 тыс. британских военнослужащих, 200 бронемашин, шесть кораблей ВМС Великобритании, один десантный вертолетоносец и восемь боевых самолетов Typhoon.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия-Великобритания , военные учения
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