Г.Браун готов применить к Ирану любые меры

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун не исключает использования всех возможных методов, чтобы принудить Иран к отказу от ядерной программы. Такое заявление Г.Браун сделал сегодня в интервью журналистам, отметив, что желание Ирана обогащать уран является нарушением договора о нераспространении ядерных вооружений.

"Мы чрезвычайно серьезно относимся к поведению Ирана и готовы использовать как уже опробованные нами методы, так и различные дипломатические санкции для того, чтобы решить этот вопрос. И я не могу ничего исключать", - цитирует Reuters слова британского премьер-министра. При этом Г.Браун подчеркнул, что надеется на урегулирование этой проблемы дипломатическим путем.

Накануне представитель иранского МИД Мохаммад Али Хосейни заявил о готовности Ирана к переговорам с США без предварительных условий, однако при этом Иран не намерен отказываться от обогащения урана в качестве условия их начала. "Иран готов к переговорам на справедливой взаимоуважительной основе и без предварительных условий", - заявил М.А.Хосейни.

При этом М.А.Хосейни уточнил, что это не новое предложение, однако оно было сделано "более ясно, чем раньше". В то же время М.А.Хосейни подчеркнул, что Иран не намерен приостанавливать свою ядерную программу в качестве условия начала переговоров. "Приостановка обогащения урана - это старый спор. Мы неоднократно заявляли, что в ходе переговоров должны обсуждаться новые проблемы", - сказал иранский дипломат.

В начале октября с.г. министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер в очередной раз призвал западные страны к введению новых санкций против Ирана. По мнению министра, пока диалог между Ираном и европейскими странами продолжается, необходимо параллельно работать и над проектом новых санкций. Такое положение вещей, как считает Б.Кушнер, заставит Иран отнестись к переговорам более серьезно.

Напомним, 28 сентября с.г. США, Россия, Китай, Франция, Германия, Великобритания договорились отложить рассмотрение вопроса о новых санкциях против Ирана по крайней мере до ноября с.г. и дождаться докладов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики Хавьера Соланы, который должен провести переговоры с представителем Ирана по ядерной программе Али Лариджани.