Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,31 56,56 EUR Нал. 70,52 69,65 USD Бирж. 56,92 +0,26 EUR Бирж. 70,11 +0,36 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9270,00 +70,20 MOEX 2312,21 +0,02% RTS 1279,60 -0,46% Brent 64,56 -1,42% DJIA 25199,23 -0,54% Nasdaq 7571,79 +0,15% FTSE 7206,41 -0,25%
Г.Браун готов применить к Ирану любые меры
Лента новостей
Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество Иван Дубков, шеф-повар: может ли здоровая еда быть вкусной 17:33, РБК Стиль и Xperia «Я всегда думал о зрителях»: памяти Олега Табакова 17:33, Фотогалерея  Полиция Непала подтвердила смерть 49 человек в крушении самолета 17:30, Общество Говорухин назвал Табакова «сегодняшним Станиславским» 17:26, Общество В Москве мужчина поджег стену у входа в приемную ФСБ 17:26, Общество Посольство России сообщило об угрозах российским журналистам в Британии 17:23, Политика Путин выразил соболезнования родным и близким Табакова 17:22, Общество В МХТ им. Чехова на три дня отменили спектакли из-за смерти Табакова 17:16, Общество Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля 17:14, Политика Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Табакова 17:10, Общество Директор Большого театра назвал Табакова уникальным театральным деятелем 17:07, Общество Мосгорсуд оставил под арестом двоих обвиняемых по «кокаиновому делу» 17:05, Общество В США умер экс-глава владеющей сетью OBI компании Эриван Хауб 16:50, Бизнес Силуанов заявил об отсутствии оснований для резкого скачка курса рубля 16:46, Экономика Loro: что показали в первом тизере фильма о Сильвио Берлускони 16:45, Стиль Глава МВД Словакии ушел в отставку на фоне убийства журналиста 16:36, Общество
Г.Браун готов применить к Ирану любые меры
Политика, 08 окт 2007, 19:18
0
Г.Браун готов применить к Ирану любые меры
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун не исключает использования всех возможных методов, чтобы принудить Иран к отказу от ядерной программы. Такое заявление Г.Браун сделал сегодня в интервью журналистам, отметив, что желание Ирана обогащать уран является нарушением договора о нераспространении ядерных вооружений.

"Мы чрезвычайно серьезно относимся к поведению Ирана и готовы использовать как уже опробованные нами методы, так и различные дипломатические санкции для того, чтобы решить этот вопрос. И я не могу ничего исключать", - цитирует Reuters слова британского премьер-министра. При этом Г.Браун подчеркнул, что надеется на урегулирование этой проблемы дипломатическим путем.

Накануне представитель иранского МИД Мохаммад Али Хосейни заявил о готовности Ирана к переговорам с США без предварительных условий, однако при этом Иран не намерен отказываться от обогащения урана в качестве условия их начала. "Иран готов к переговорам на справедливой взаимоуважительной основе и без предварительных условий", - заявил М.А.Хосейни.

При этом М.А.Хосейни уточнил, что это не новое предложение, однако оно было сделано "более ясно, чем раньше". В то же время М.А.Хосейни подчеркнул, что Иран не намерен приостанавливать свою ядерную программу в качестве условия начала переговоров. "Приостановка обогащения урана - это старый спор. Мы неоднократно заявляли, что в ходе переговоров должны обсуждаться новые проблемы", - сказал иранский дипломат.

В начале октября с.г. министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер в очередной раз призвал западные страны к введению новых санкций против Ирана. По мнению министра, пока диалог между Ираном и европейскими странами продолжается, необходимо параллельно работать и над проектом новых санкций. Такое положение вещей, как считает Б.Кушнер, заставит Иран отнестись к переговорам более серьезно.

Напомним, 28 сентября с.г. США, Россия, Китай, Франция, Германия, Великобритания договорились отложить рассмотрение вопроса о новых санкциях против Ирана по крайней мере до ноября с.г. и дождаться докладов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики Хавьера Соланы, который должен провести переговоры с представителем Ирана по ядерной программе Али Лариджани.

Теги: Reuters , Великобритания , Иран , Али Лариджани , Бернар Кушнер
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Иран готов к переговорам, если США изменят свою политику Политика
Иран: Франция не обойдется без наших энергоресурсов Экономика
М.Ахмадинежад: Иран ничто не остановит Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.