Явка на выборах в Мосгордуму составила около 40%

В Мосгордуме заявили, что более 3 млн жителей столицы предпочли проголосовать через электронную систему

Фото: Андрей Любимов / РБК

Явка избирателей на выборах в Московскую городскую думу составила порядка 40%, сообщили в городской избирательной комиссии, передает корреспондент РБК.

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что, по предварительным данным, «Единая Россия» лидирует в 80% избирательных округов, «так что можно говорить об убедительной победе».

По данным Мосгоризбиркома, более 3 млн жителей столицы отдали свой голос посредством системы электронного голосования.

Всего в Москве зарегистрировано около 7,4 млн избирателей.

Выбирать депутатов городского собрания было возможно тремя способами: электронным голосованием, с помощью терминалов на избирательных участках или бумажных бюллетеней. Для того чтобы воспользоваться последним вариантом, нужно было подать заявление на mos.ru или в территориальной избирательной комиссии до 2 сентября. Однако в Мосгоризбиркоме обещали предусмотреть возможность получения бумажного бюллетеня непосредственно в день голосования на участке, если избиратель не смог сделать этого в срок по уважительной причине, например был в больнице.

Всего в столице выборы проходили с 6 по 8 сентября в 45 одномандатных округах.