 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Единый день голосования ,  
0 

Явка на выборах в Мосгордуму составила около 40%

Сюжет
Единый день голосования
В Мосгордуме заявили, что более 3 млн жителей столицы предпочли проголосовать через электронную систему
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Явка избирателей на выборах в Московскую городскую думу составила порядка 40%, сообщили в городской избирательной комиссии, передает корреспондент РБК.

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что, по предварительным данным, «Единая Россия» лидирует в 80% избирательных округов, «так что можно говорить об убедительной победе».

По данным Мосгоризбиркома, более 3 млн жителей столицы отдали свой голос посредством системы электронного голосования.

Всего в Москве зарегистрировано около 7,4 млн избирателей.

Выбирать депутатов городского собрания было возможно тремя способами: электронным голосованием, с помощью терминалов на избирательных участках или бумажных бюллетеней. Для того чтобы воспользоваться последним вариантом, нужно было подать заявление на mos.ru или в территориальной избирательной комиссии до 2 сентября. Однако в Мосгоризбиркоме обещали предусмотреть возможность получения бумажного бюллетеня непосредственно в день голосования на участке, если избиратель не смог сделать этого в срок по уважительной причине, например был в больнице.

Всего в столице выборы проходили с 6 по 8 сентября в 45 одномандатных округах.

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Артем Филипенок Артем Филипенок, Мария Лисицына Мария Лисицына
Мосгордума Единый день голосования
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
На выборах мэра Анадыря победил кандидат от «Единой России»
Политика
Памфилова рассказала о нарушениях во время единого дня голосования
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Нагиев рассказал о последнем разговоре с МасляковымОбщество, 21:54
Как прошел Единый день голосования в РоссииПолитика, 21:45
МВД не увидело серьезных нарушений на выборах в РоссииПолитика, 21:30
Эрнст назвал Маслякова творцом истории российского телевиденияОбщество, 21:29
Парфенов и Светлаков выразили соболезнования после смерти МасляковаОбщество, 21:28
Явка на выборах в Мосгордуму составила около 40%Политика, 21:25
Румыния подняла F-16 из-за залетевшего с Украины дронаПолитика, 21:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Действующие губернаторы и врио вырвались в лидеры во всех регионахПолитика, 20:49
Андрей Кириленко назвал Маслякова легендойСпорт, 20:43
Телеведущий Марфин заявил, что Масляков посвятил КВН всю свою жизньОбщество, 20:35
В Воронежской области локализовали пожар после атаки дрона ВСУОбщество, 20:27
Запашный поблагодарил Маслякова за то, что он «делал всю жизнь»Общество, 20:05
Ресурсы ЦИК и ДЭГ подверглись более чем 200 DDoS-атакам за время выборовПолитика, 19:52
Умер многолетний ведущий КВН Александр Масляков. Архивные фотоLife, 19:44