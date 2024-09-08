Явка на выборах в Мосгордуму составила около 40%
Явка избирателей на выборах в Московскую городскую думу составила порядка 40%, сообщили в городской избирательной комиссии, передает корреспондент РБК.
Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что, по предварительным данным, «Единая Россия» лидирует в 80% избирательных округов, «так что можно говорить об убедительной победе».
По данным Мосгоризбиркома, более 3 млн жителей столицы отдали свой голос посредством системы электронного голосования.
Всего в Москве зарегистрировано около 7,4 млн избирателей.
Выбирать депутатов городского собрания было возможно тремя способами: электронным голосованием, с помощью терминалов на избирательных участках или бумажных бюллетеней. Для того чтобы воспользоваться последним вариантом, нужно было подать заявление на mos.ru или в территориальной избирательной комиссии до 2 сентября. Однако в Мосгоризбиркоме обещали предусмотреть возможность получения бумажного бюллетеня непосредственно в день голосования на участке, если избиратель не смог сделать этого в срок по уважительной причине, например был в больнице.
Всего в столице выборы проходили с 6 по 8 сентября в 45 одномандатных округах.
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