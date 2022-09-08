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Путин назвал открытие Саур-Могилы предупреждением «забывшим историю»

В ДНР открыли восстановленный мемориал «Саур-Могила», который был разрушен летом 2014 года. Путин заявил, что это — предупреждение тем, кто «отрекся от своих предков»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Владимир Путин выступил с видеообращением по поводу открытия воссозданного мемориала, посвященного защитникам Донбасса в годы Великой Отечественной войны, — «Саур-Могила». В нем он назвал восстановление мемориала предупреждением тем, кто «отрекся от своих предков и забыл уроки истории».

«С болью в сердце видим, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам, отдавшим свои жизни за свободу их же народов, как глумятся над историей, цинично предают своих собственных отцов, дедов, прадедов, — заявил он. — Для России все это немыслимо. Мы — плоть от плоти наших героев. И воссоздание мемориала защитникам Донбасса, мужество наших солдат, офицеров и ополченцев — это предупреждение всем, кто отрекся от своих предков и забыл уроки истории».

Video

Первый мемориальный комплекс на кургане Саур-Могила был поставлен после Великой Отечественной войны. Он представлял собой шестиметровую пирамиду из известняка, увенчанную красной звездой. В 1967 году комплекс перестроили и установили обелиск, облицованный гранитом. Внутри обелиска располагалась комната боевой славы. У подножия обелиска была установлена скульптура советского солдата высотой 9 м. Позже у ног солдата был зажжен Вечный огонь.

Мемориал был практически полностью разрушен летом 2014 года в ходе боев между силами ДНР и военными ВСУ.

В видеообращении Путин также подчеркнул важность восстановления «Саур-Могилы». Он напомнил, что операция по освобождению Донбасса, в том числе высоты, на которой сейчас расположена «Саур-Могила», стала «важнейшим плацдармом» при наступлении Красной армии летом 1943 года. По его словам, эта операция сыграла огромную роль в коренном переломе хода Великой Отечественной войны.

Ополченцы отбили стратегическую высоту Саур-Могила в Донецкой области
Общество
Фото:ИТАР-ТАСС

«Саур-Могила, как и Сапун-гора, Мамаев курган, стали для нас великими святынями, за которые насмерть стояли наши отцы, деды и прадеды. Поэтому так важно было восстановить мемориальный комплекс, возведенный здесь в 1967 году», — пояснил он.

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Открытие мемориального комплекса было приурочено к Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается 8 сентября. В этот день в 1943 году был освобожден Донецк, который тогда назывался Сталино. Курган Саур-Могила был одной из главных точек линии укреплений немецких войск, за который шли ожесточенные бои.

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