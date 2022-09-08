Джонсон назвал день смерти Елизаветы II самым грустным в истории Британии

Елизавета II казалась британцам вечной королевой, заявил бывший премьер

Елизавета II (Фото: Kirsty Wigglesworth / AP)

Умершая королева Великобритании Елизавета II казалась британцам «вечной», и им, как детям, хотелось верить, что ее правление не закончится, заявил бывший премьер-министр страны Борис Джонсон, передает Mirror.

«Скорбь волна за волной катится по миру от Балморала. <...> Я знаю, после этой новости миллионы и миллионы людей отложили дела, чем бы они ни занимались, чтобы подумать о королеве Елизавете, о ярком и сияющем свете, который теперь погас», — сказал премьер.

Он назвал день смерти Елизаветы II «самым грустным днем» в истории Великобритании.

Джонсон ушел в отставку с поста премьера 6 сентября.

С заявлениями после смерти монарха выступили преемница Джонсона на посту премьера Лиз Трасс, а также принц Уэльский Чарльз, который теперь вступил на престол под именем Карла III. Премьер сравнила Елизавету II с «камнем, на котором была построена современная Британия», и заявила, что ее смерть стала шоком для нации и всего мира.

Король, в свою очередь, назвал день смерти матери «моментом величайшей печали» и заявил, что потеря Елизаветы II «будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами, Содружеством и бесчисленным множеством людей по всему миру».

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Елизавета II умерла вечером 8 сентября в шотландском замке Балморал в окружении родственников. В начале дня врачи сообщили об ухудшении ее состояния. После смерти монарха в стране и государствах Содружества начался 10-дневный траур. Ожидается, что похороны королевы состоятся по истечении этого срока, писал Sky News. В ближайшее время ее тело перевезут в Букингемский дворец.