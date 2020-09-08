Трамп пригрозил наказывать компании за создание рабочих мест в Китае

По мнению американского президента, желающие переносить производство за рубеж должны отвечать за это повышенным налогом

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Президент США Дональд Трамп пригрозил лишать государственных контрактов компании, которые будут создавать рабочие места в Китае. Как сообщает агентство Bloomberg, об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, его задачей является создание новых рабочих мест, а также производство жизненно важных товаров именно в США. «Мы будем облагать пошлинами компании, которые изменяют нам, создавая рабочие места в Китае и других странах», — сказал американский президент.

«Если у них не получается создать производство здесь, то пусть платят высокие налоги и перечисляют их нам. И мы запретим предоставлять государственные контракты тем компаниям, которые выносят производство в Китай. Мы заставим Китай ответить за то, что они позволили коронавирусу распространиться по всему миру. Они свою армию усиливают на наши деньги, а я этого не хочу», — добавил американский президент.

Трамп также использовал тему Китая для спора со своим оппонентом на грядущих президентских выборах Джо Байденом. По его словам, в случае победа кандидата от Демократической партии будет означать победу Китая. «Они будут владеть нашей страной. А в случае моей победы Америка превратится в производительную супердержаву, которая покончит с зависимостью от Китая раз и навсегда», — пообещал он.

Ранее Байден также использовал тему Китая для критики своего оппонента. Так, он утверждал, что Трамп после достижения торгового соглашения с Пекином был излишне мягок с Китаем, а тему эту поднял лишь после того, как не сумел адекватно отреагировать на вспышку коронавируса в США.