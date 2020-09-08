Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 75,59 (+0,41) Инвестиции, 07 сен, 12:49
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 89,48 (+0,44) Инвестиции, 07 сен, 12:49
Минфин предложил упростить налогообложение для юрлиц и предпринимателей Бизнес, 07:43 Артиста Певцова выписали из больницы в Коммунарке Общество, 07:27 Кучерова признали второй звездой матча после разгрома «Айлендерс» Спорт, 07:25 В Приморье сообщили об угрозе перелива воды через дамбу из-за тайфуна Общество, 07:12 Как миллениалы изменили классический гардероб «РБК Стиль» и Hugo Boss, 07:02 В Кремле запланировали сохранить «доконституционный» функционал Госсовета Политика, 07:00 Трамп пригрозил наказывать компании за создание рабочих мест в Китае Политика, 06:45 Трамп обвинил Пентагон в стремлении к войнам Политика, 06:14 Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки Общество, 06:07 Спасатели нашли в горах Бурятии двух пропавших туристов из Москвы Общество, 05:38 Два российских теннисиста сыграют между собой за выход в ½ финала US Open Спорт, 05:36 Роспотребнадзор назвал число переболевших COVID-19 детей Общество, 05:09 Как экстремалы контролируют страх РБК и Jeep, 04:49 СМИ сообщили о снизившем смертность от COVID-19 в пять раз препарате Общество, 04:44
Политика ,  
0 

Трамп пригрозил наказывать компании за создание рабочих мест в Китае

По мнению американского президента, желающие переносить производство за рубеж должны отвечать за это повышенным налогом
Фото: Patrick Semansky / AP
Фото: Patrick Semansky / AP

Президент США Дональд Трамп пригрозил лишать государственных контрактов компании, которые будут создавать рабочие места в Китае. Как сообщает агентство Bloomberg, об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, его задачей является создание новых рабочих мест, а также производство жизненно важных товаров именно в США. «Мы будем облагать пошлинами компании, которые изменяют нам, создавая рабочие места в Китае и других странах», — сказал американский президент.

«Если у них не получается создать производство здесь, то пусть платят высокие налоги и перечисляют их нам. И мы запретим предоставлять государственные контракты тем компаниям, которые выносят производство в Китай. Мы заставим Китай ответить за то, что они позволили коронавирусу распространиться по всему миру. Они свою армию усиливают на наши деньги, а я этого не хочу», — добавил американский президент.

Трамп также использовал тему Китая для спора со своим оппонентом на грядущих президентских выборах Джо Байденом. По его словам, в случае победа кандидата от Демократической партии будет означать победу Китая. «Они будут владеть нашей страной. А в случае моей победы Америка превратится в производительную супердержаву, которая покончит с зависимостью от Китая раз и навсегда», — пообещал он.

Ранее Байден также использовал тему Китая для критики своего оппонента. Так, он утверждал, что Трамп после достижения торгового соглашения с Пекином был излишне мягок с Китаем, а тему эту поднял лишь после того, как не сумел адекватно отреагировать на вспышку коронавируса в США.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, Китай
Материалы по теме
Трамп обвинил Пентагон в стремлении к войнам
Политика
Трамп поддержал отказ от «Северного потока-2» из-за отравления Навального
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter