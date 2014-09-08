Максимальная автономия: какое будущее ждет ДНР и ЛНР

Итогом консультаций в Минске стало не только прекращение огня на Украине, но и возможность сохранения мятежных регионов в составе Украины на условиях особого статуса. Две территории могут получить максимальную автономию, однако повторения приднестровского сценария не будет, уверены эксперты.

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Перестрелки и обмен

Перемирие, объявленное на Украине президентом Петром Порошенко и ополченцами в пятницу вечером по итогам переговоров в Минске, неоднократно нарушалось. Однако речь о его прекращении не идет, заявил в воскресенье на брифинге представитель информцентра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владимир Полевой. Отказываться от перемирия на намерены и представители самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Об этом заявил РИА Новости вице-премьер самопровозглашенной ДНР Андрей Пургин. Режим прекращения огня в целом исполняется, признали в телефонном разговоре в субботу президент Украины Порошенко и президент России Владимир Путин.

В ночь на воскресенье, по данным Полевого, боевики обстреляли блокпост на въезде в Мариуполь, погибла мирная жительница. На восточной окраине Мариуполя в воскресенье была слышна артиллерийская стрельба, сообщили местные жители РИА Новости, но кто ее вел, установить не удалось. Обстрелы позиций украинских силовиков были зафиксированы в районе аэропорта Донецка, в населенных пунктах Дебальцево, Станица Луганская, Авдеевка и другие, сообщил Полевой.

В субботу начался обмен пленными: ополченцы освободили двух рядовых, сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголке. В Донецке в плену могут находиться 680 украинских военнослужащих, по оценкам руководителя Центра обмена пленных Владимира Рубана. «Надеемся в ближайшие дни завершить процедуры обмена всех заложников и удерживаемых лиц», — сказал РИА Новости премьер ЛНР Игорь Плотницкий.

План Порошенко—Путина

Протокол по итогам пятничных консультаций был опубликован ОБСЕ в субботу. В нем описаны совместные шаги, направленные на реализацию мирного плана президента Украины и инициатив президента России Владимира Путина. Подпись под ним поставили: от Украины — экс-президент Леонид Кучма, от России — посол Михаил Зурабов, а также представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, премьеры ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Плотницкий.

Протокол состоит из 12 пунктов. Несколько были в числе семи пунктов плана Путина — в частности, о международном контроле со стороны ОБСЕ за соблюдением режима неприменения оружия, освобождении заложников и оказании гуманитарной помощи Донбассу. Не реализованы идеи Путина о направлении в Донбасс ремонтных бригад и отводе вооруженных сил Украины от городов.

Итоговый протокол содержит и четыре пункта, предусматривающих политическое урегулирование кризиса. Говорится о проведении децентрализации власти, в том числе путем принятия закона «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (закон об особом статусе) и проведении на его основе досрочных местных выборов. Декларируется необходимость принять программу экономического возрождения Донбасса и восстановление жизнедеятельности региона и продолжить общенациональный диалог.

Все эти тезисы будут еще обсуждаться и дорабатываться на консультациях, которые предварительно запланированы на следующую неделю.

Oсобый статус

Соглашением сохраняется территориальная целостность и суверенитет Украины, прокомментировала минские договоренности в своем Facebook представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко.

Принятие Киевом закона об особом статусе районов Донецкой и Луганской областей не означает отказа от независимости со стороны ДНР и ЛНР, заявил Плотницкий, но отметил, что ради мира возможны компромиссы. По его словам, в этом законе должны быть прописаны равноправные отношения Киева с территориями, зафиксирован статус русского языка, оговорены возможность торговых отношений с Россией, возможность формировать собственные силы охраны порядка, приводит высказывания лидера ЛНР Интерфакс.

Собеседник, близкий к руководству самопровозглашенных республик, сказал РБК, что закон об особом статусе еще не разработан. Гарантировать особый статус отдельных регионов в рамках унитарной Украины невозможно, придется менять конституцию, а это процесс сложный и долгий, обращает внимание собеседник РБК.

Президент Украины около двух месяцев назад подавал в парламент проект изменений конституции, где была предусмотрена децентрализация и расширение прав местного самоуправления, в рамках этих изменений можно расширить полномочия Луганской и Донецкой областей, но можно это сделать и отдельным законом, сообщил РБК депутат фракции «Батькивщина» Андрей Павловский. Чтобы внести изменения в конституцию нужно две трети голосов парламентариев, указывает он, принятие закона – это более короткий путь.

Особый статус может подразумевать максимальную автономию обоих регионов, в первую очередь политическую, говорит руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Все, что касается социально-экономической сферы, республики готовы будут обсуждать с Киевом, но политические вопросы захотят решать сами, предполагает он. «В первую очередь речь идет об организации власти и выборов. Электоральный процесс может быть адаптирован под две республики, которые захотят сами избирать своих руководителей», — говорит он. Но донецкий губернатор Сергей Тарута не верит в жизнеспособность таких образований, как ДНР и ЛНР, чья общая территория «составляет не более 25% территории Донбасса» (цитата по ZN.ua).

Победой России минские договоренности считать не стоит, уверен украинский политолог Вадим Карасев: создать Новороссию на территории обеих областей не удалось, но Путину удалось вернуться в переговорный процесс с Украиной и Западом, и даже через особый статус отдельных территорий он может сохранить рычаги влияния с тем, чтобы бороться за закрепление нейтрального и внеблокового статуса Украины. Особый статус территорий, по мнению Карасева, не приведет к созданию территории, аналогичной по статусу Приднестровью, которое фактически существует как независимое государство. Карасев сомневается, что закон об особом статусе может быть принят до перевыборов парламента в конце октября.