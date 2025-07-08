Журналист Александр Атасунцев стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело в отношении Атасунцева возбуждено по статье о незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Следствие просило заочно арестовать журналиста, но суд отказал

Фото: Александр Атасунцев / VK

В отношении бывшего журналиста РБК Александра Атасунцева возбуждено уголовное дело по статье о незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ч. 3 ст. 183 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Что стало основанием для возбуждения дела, собеседник агентства не уточнил.

В Дорогомиловском суде Москвы ТАСС сообщили, что следствие ходатайствовало о заочном аресте Атасунцева. Суд ходатайство рассмотрел, но в заочном аресте журналиста отказал. Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что в суд обращалось Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Согласно картотеке Дорогомиловского суда, материалы дела были зарегистрированы накануне, 7 июля, и в тот же день производство по ним прекратили. Публикация постановления о прекращении производства по ходатайству запрещена. В качестве основания указана ст. 15 п. 5 федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». В ней приводится перечень судебных актов, которые не подлежат размещению в интернете, включая те, что затрагивают безопасность государства.

Александр Атасунцев до 2022 года был специальным корреспондентом РБК. Позднее он покинул Россию. РБК не удалось связаться с Александром Атасунцевым.