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Правительство обновит список лекарств для господдержки российской фармы

В Госдуме приняли закон, закрепляющий право правительства составлять перечень стратегически значимых лекарств. Такие препараты должны полностью производиться в России, они получат преимущество на закупках перед зарубежными
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Депутаты Государственной думы одобрили законопроект, который закрепляет в законодательстве понятие стратегически значимого лекарственного средства (СЗЛС). Законопроект одобрили сразу во втором и третьем чтениях, передает корреспондент РБК.

Согласно принятому документу, к стратегически значимым препаратам относят препараты, обеспечивающие приоритетные потребности здравоохранения в целях профилактики и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в России, производство которых должно быть обеспечено на территории страны.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев, представляя законопроект, указал, что закрепление такого понятия будет дополнительным механизмом для предотвращения дефицита лекарств. Документ вступит в силу с 1 сентября.

Законопроект является рамочным, теперь правительство должно утвердить критерии для составления перечня и сам перечень. На этот список препаратов будет распространяться особая процедура закупки — так называемое правило «второй лишний», согласно которому иностранные препараты будут отклоняться при наличии предложения о поставке российского препарата. Механизм утвердили еще в 2024 году, но вопрос о перечне СЗЛС, в отношении которого будет действовать это правило, оставался открытым.

В июне Министерство промышленности и торговли представило иностранным и российским фармкомпаниям финальную версию перечня СЗЛС, писал «Коммерсантъ». После обсуждения Минпромторг предложил создать два списка стратегически важных препаратов, для каждого из которых будет действовать свой режим поддержки.

Базовым критерием для включения в оба списка будет являться наличие препарата в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В первый список войдут наркотические и психотропные препараты, препараты крови и другие группы лекарств, а также 215 позиций из действующего перечня (последний раз он обновлялся в 2020 году, поэтому и возникли инициативы по его пересмотру). Для производителей этих лекарств будет действовать принцип «второй лишний», то есть с ними на торгах не смогут конкурировать иностранные препараты.

Во второй список ведомство предложило включить несколько групп препаратов, в том числе для лечения социально значимых заболеваний и заболеваний, которые входят в федеральные проекты из нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», антибактериальные препараты, средства для лечения особо опасных заболеваний, а также болезней, которые позволяют установить ребенку группу инвалидности. Производители этого списка лекарств смогут претендовать на ценовые преференции в размере 15–30% в зависимости от конкретного препарата.

«Россия создает надежный фармацевтический щит — перечень стратегически важных лекарств, без которых не сможет работать ни одна больница, ни одна аптека», — заявил РБК первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. Он отметил, что речь идет о сотнях позиций: от простейших антисептиков до высокотехнологичных препаратов для лечения рака и редких заболеваний. Это не просто список — это гарантия, что даже в условиях санкций каждый пациент получит необходимое лечение, утверждает Башанкаев. К тому же, отметил он, теперь важна не только упаковка с российским названием, но и своя, отечественная молекула лекарства.

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Маргарита Грошева Маргарита Грошева
лекарства Госдума Госзакупки жизненно необходимые препараты Минпромторг
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Пациенты стали тратить больше собственных средств на препараты от рака
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Власти согласовали новый порядок закупок жизненно важных лекарств
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Минпром предложил принцип «второй лишний» для жизненно важных лекарств
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