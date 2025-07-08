Примаков призвал определиться с братскими чувствами к жителям стран СНГ

По мнению Евгения Примакова, четко обозначив отношение к жителям стран СНГ, Россия станет «более предсказуемым партнером с понятным национальным интересом»

Евгений Примаков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

России следует определиться, как она относится к жителям соседних стран, — тогда она будет «более предсказуемым партнером с понятным национальным интересом». Об этом в интервью РБК заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Мы должны определиться являются ли они на самом деле нашими братьями, объединенными общей историей, общим пространством, общей исторической судьбой, или мы к ним относимся «Дружба дружбой, а табачок врозь». Как мне кажется, мы не можем говорить: «Ребята, наши деды вместе воевали, мы братья навек, но мы не хотим, чтобы ваши дети учились в наших школах». Одно с другим не бьется. Мы должны выбрать что-то одно, и тогда мы будем более предсказуемым партнером с понятным национальным интересом», — сказал он.

Отвечая на вопрос РБК, считает ли он на фоне недавних осложнений — в частности, с Азербайджаном и Арменией — регион СНГ по-прежнему дружественным, глава Россотрудничества назвал его «гораздо более дружественным, чем многие другие». «Я всегда говорил, что если мы неожиданно начнем терять влияние, к примеру, в Люксембурге, мы с этим как-то справимся. А если начнем терять влияние в странах Ближнего зарубежья — то, что сейчас, к сожалению, происходит, — вот это уже будет катастрофично», — сказал Примаков.

За последние несколько лет у России обострились отношения с рядом стран СНГ — начиная с Армении, которую не устроила реакция Москвы на конфликт Еревана с Баку, и Молдавии, которая обвиняет Россию в попытках свергнуть действующую власть, до Азербайджана, с котором отношения стали портиться после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в декабре 2024 года под Актау.

По оценке Евгения Примакова, соседние страны для России принципиально важны. В том, что отношения портятся, он считает виноватыми третьи страны — противников Москвы — и то, что Россия сама «10-15 лет совершенно не занималась этим направлением». «Сегодня мы понимаем огромное значение стран Ближнего зарубежья для России, особенно в условиях, когда нас пытались загнать в изоляцию, — это параллельный импорт, экономические проекты, торговые коридоры, платежные системы, я уже не говорю про трудовую миграцию, которая сейчас у нас в стране очень болезненный вопрос. Именно поэтому для наших противников настолько важно отрезать нас от наших союзников», — уверен Примаков.

При этом он отмечает, ссылаясь на исследование ВЦИОМ, негативную динамику в нескольких соседних странах по отношению к России и к русскому языку: "В Азербайджане в последние годы прослеживалась негативная динамика, то же самое по части отношения к России в Молдавии. В этом плане ожидания в стиле «Единый молдавский народ за Россию сейчас сметет эту подлую клику, которая никого не представляет», не соответствуют действительности. Это очень отрезвляет".

В 2023 году международная ассоциация исследовательских агентств «Евразийский монитор» подготовила отчет (есть у РБК), как в странах ближнего зарубежья относятся к русскому языку, русскоязычным источникам информации и российской помощи. Исследование проводили в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Узбекистане, а также в Абхазии и Южной Осетии.

Социологи выделили три группы по степени владения русским языком:

Большинство населения говорят, пишут и читают на русском — Белоруссия (84%), Южная Осетия (80%), Абхазия (74%), Казахстан (66%);

— Белоруссия (84%), Южная Осетия (80%), Абхазия (74%), Казахстан (66%); Свободно владеют языком порядка половины населения — Армения (49%), Киргизия (42%), Молдавия (38%);

— Армения (49%), Киргизия (42%), Молдавия (38%); Языком владеют не более трети населения — Таджикистан (29%), Азербайджан (16%), Узбекистан (13%).

По подсчетам исследователей, чаще других к русскоязычным источникам информации обращаются жители Южной Осетии (регулярно — 72%), Абхазии (64%), Белоруссии (48%), Казахстана (48%), Молдавии (47%). Несколько ниже этот показатель в Армении (38%), Киргизии (37%), Таджикистане (37%). В наименьшей степени в русскоязычное пространство включены Азербайджан (20%) и Узбекистан (18%).