 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Неонацистская группа с уехавшим в Россию лидером анонсировала сбор в США

Неонацистская группировка The Base, с которой в прошлом боролось ФБР, решила активизироваться в США после победы Трампа, пишет The Guardian. Ее основатель, экс-подрядчик Пентагона, с 2018 года живет в России
Группировка The Base
Группировка The Base (Фото: The George Washington University)

Международная неонацистская группировка The Base, которая признана террористической в некоторых странах, этим летом собирается провести в США военизированное тренировочное мероприятие, не опасаясь преследования со стороны властей или ФБР, сообщает The Guardian.

Организацию в 2018 году основал американец Ринальдо Наззаро, бывший подрядчик Пентагона. Русская служба Би-би-си передавала, что примерно тогда же он переехал в Санкт-Петербург вместе с женой-россиянкой. Он по-прежнему живет в России, американца подозревают в связях со спецслужбами, пишет The Guardian. Сам он это опровергал.

В прошлом ФБР проводило масштабные операции против The Base, называя ее «расово мотивированной военизированной экстремистской группой». Бюро заявляло, что организация неоднократно публиковала в соцсетях контент, пропагандирующий терроризм и создание «белого этногосударства», а также называла своей целью «капитуляцию и падение правительства США».

Однако после возвращения в Белый дом Дональда Трампа группировка решила активизироваться в стране. Руководство ФБР, которое теперь возглавляет Кэш Патель, дало понять, что не считает приоритетом «расследования случаев крайне правого экстремизма».

Глава ФБР рассказал о тайной комнате в штаб-квартире ведомства
Политика
Здание Эдгара Гувера, штаб-квартира ФБР

Как пишет The Guardian, группировка разместила несколько объявлений, что намерена провести «общенациональный сбор» с военной подготовкой, который может стать ее «самым посещаемым тренировочным мероприятием в США за последнее время». Националисты призвали к пожертвованиям в криптовалюте для оплаты расходов, а также опубликовали несколько снимков, свидетельствующих о присутствии участников на территории страны.

Публичное объявление об этих планах означает, что группа «активно стремится к росту в США», заявил аналитик Джошуа Фишер-Берч, который отслеживал деятельность The Base почти десять лет. По словам эксперта, даже если на сборы придут «менее 20 человек», мероприятие нельзя будет назвать «скромным».

В ФБР заявили The Guardian, что следят за деятельностью только тех людей, которые совершили или планируют совершить преступление и представляют «угрозу национальной безопасности». «Само по себе членство в группах не является незаконным и гарантировано первой поправкой [к Конституции]», — сообщили в спецслужбе.

Члены The Base действуют также на территории Украины, где группировка призывает к диверсионным операциям против действующей власти и атакам на объекты критической инфраструктуры, пишет Guardian. Кроме того, новые ячейки группы появляются в странах Европы.

Читайте РБК в Telegram.

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Маск предложил создать новую политическую партию в США

Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину

Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»

Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена

В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд

Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
неонацизм неонацисты ФБР США Санкт-Петербург
Материалы по теме
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с неонацизмом
Политика
В Екатеринбурге силовики провели рейд против неонацистов
Общество
Трамп решил ввести Нацгвардию в Лос-Анджелес из-за протестов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 90,4 (-0,27) Инвестиции, 06 июн, 20:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 79,17 (+0,04) Инвестиции, 06 июн, 20:32
Клишас заявил о начале «денацификации» Днепропетровской области Политика, 17:34
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
Дмитриев назвал диалог Путина и Трампа возможностью для деэскалации Политика, 17:06
Президент Литвы раскритиковал Мерца за невыполненное обещание о санкциях Политика, 17:05
Bank of America назвал рубль «самой успешной» валютой 2025 года Экономика, 17:03
Еда в подробностях: из чего состоит корейская и японская кухня РБК и Перекрёсток, 16:59
Экс-тренер «Зенита» объявил об отставке из сборной Италии Спорт, 16:41
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Кандидата в президенты Колумбии прооперировали после покушения Политика, 16:36
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Воскресный тираж лотереи сделал рублевыми миллионерами 18 россиян Общество, 16:18
Буданов раскрыл, когда Киев заберет тела в рамках обмена с Россией Политика, 16:15
Израиль пообещал перехватить «флотилию Греты Тунберг» с грузом для Газы Политика, 16:14
Главу «Марафона» избрали президентом Федерации тяжелой атлетики России Спорт, 16:11
Удар молнии по Останкинской башне не повлиял на ее работу Общество, 16:07