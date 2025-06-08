Неонацистская группа с уехавшим в Россию лидером анонсировала сбор в США

Неонацистская группировка The Base, с которой в прошлом боролось ФБР, решила активизироваться в США после победы Трампа, пишет The Guardian. Ее основатель, экс-подрядчик Пентагона, с 2018 года живет в России

Группировка The Base (Фото: The George Washington University)

Международная неонацистская группировка The Base, которая признана террористической в некоторых странах, этим летом собирается провести в США военизированное тренировочное мероприятие, не опасаясь преследования со стороны властей или ФБР, сообщает The Guardian.

Организацию в 2018 году основал американец Ринальдо Наззаро, бывший подрядчик Пентагона. Русская служба Би-би-си передавала, что примерно тогда же он переехал в Санкт-Петербург вместе с женой-россиянкой. Он по-прежнему живет в России, американца подозревают в связях со спецслужбами, пишет The Guardian. Сам он это опровергал.

В прошлом ФБР проводило масштабные операции против The Base, называя ее «расово мотивированной военизированной экстремистской группой». Бюро заявляло, что организация неоднократно публиковала в соцсетях контент, пропагандирующий терроризм и создание «белого этногосударства», а также называла своей целью «капитуляцию и падение правительства США».

Однако после возвращения в Белый дом Дональда Трампа группировка решила активизироваться в стране. Руководство ФБР, которое теперь возглавляет Кэш Патель, дало понять, что не считает приоритетом «расследования случаев крайне правого экстремизма».

Как пишет The Guardian, группировка разместила несколько объявлений, что намерена провести «общенациональный сбор» с военной подготовкой, который может стать ее «самым посещаемым тренировочным мероприятием в США за последнее время». Националисты призвали к пожертвованиям в криптовалюте для оплаты расходов, а также опубликовали несколько снимков, свидетельствующих о присутствии участников на территории страны.

Публичное объявление об этих планах означает, что группа «активно стремится к росту в США», заявил аналитик Джошуа Фишер-Берч, который отслеживал деятельность The Base почти десять лет. По словам эксперта, даже если на сборы придут «менее 20 человек», мероприятие нельзя будет назвать «скромным».

В ФБР заявили The Guardian, что следят за деятельностью только тех людей, которые совершили или планируют совершить преступление и представляют «угрозу национальной безопасности». «Само по себе членство в группах не является незаконным и гарантировано первой поправкой [к Конституции]», — сообщили в спецслужбе.

Члены The Base действуют также на территории Украины, где группировка призывает к диверсионным операциям против действующей власти и атакам на объекты критической инфраструктуры, пишет Guardian. Кроме того, новые ячейки группы появляются в странах Европы.