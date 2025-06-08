Из-за атаки дронов в Новомосковске произошел пожар на химкомбинате «Азот»

Пожар на территории предприятия потушили, превышения допустимых уровней вредных веществ в воздухе не зафиксировано, заявил Миляев. Пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Тульской области дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей, в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на химкомбинате «Азот» в Новомосковске, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По предварительной информации, пострадали два человека, их жизни вне опасности, рассказал он.

«Горение ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. Мониторинг состояния окружающей среды обеспечивают лаборатории Роспотребнадзора и регионального учреждения «Природа». <...> Оперативные службы работают на месте происшествия. Ситуация на контроле», — написал Миляев в телеграм-канале.

В Тульской области с вечера 7 июня действует опасность атаки беспилотников.

Новомосковский «Азот» — одно из крупнейших предприятий химической промышленности в России. Комбинат специализируется на выпуске минеральных удобрений. Основан в 1933 году, с 2002-го входит в холдинг «ЕвроХим».

24 мая Миляев сообщил, что в результате атаки дронов ранним утром на одном из предприятий Новомосковска был поврежден трубопровод с газом. При атаке пострадали три человека, двоих госпитализировали рассказывал губернатор.

Позже он заявил, что при осмотре атакованного предприятия обнаружили повреждение емкости с кислотой. Тогда пробы воздуха также не показали превышения предельно допустимых уровней концентрации вредных веществ.

Минобороны отчиталось о перехвате 94 дронов над Россией за ночь на 24 мая. Один из них сбили над Тульской областью.