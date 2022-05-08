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Бывший главный силовик Гонконга победил на выборах главы региона

Единственный кандидат — 64-летний Джон Ли, многие годы проработавший в полиции и силовых структурах, победил на состоявшихся в воскресенье выборах главы администрации Гонконга. Ли получил 1 416 голосов членов коллегии выборщиков, в которую входит 1,5 тыс. человек. Явка составила 97,7%, сообщает South Chining Morning Post со ссылкой на данные ЦИК.

Срок полномочий нового главы администрации начнется 1 июля. До этого назначение также формально должно быть утверждено центральным правительством Китая.

Изначально выборы должны были пройти 27 марта, но их отложили из-за вспышки COVID-19. Голосование проходило на безальтернативной основе. Действующая глава исполнительной власти Кэрри Лам 4 апреля заявила о решении не баллотироваться на второй срок по семейным обстоятельствам.

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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

До июня прошлого года Джон Ли был главным силовиком Гонконга на посту секретаря (министра) по вопросам безопасности (2017-2021), а до этого много лет служил на разных должностях в полиции (с 1977 года). Издание Hongkong News называет Ли «известным своей непоколебимой лояльностью китайскому правительству».

После победы Ли заявил, что начнет «набирать таланты», которые смогут работать его будущей администрации. «Я наберу опытных, способных и увлеченных людей в свою руководящую команду», — сказал он.

Кроме этого, он пообещал сделать Гонконг «более открытым и динамичным», а также работать над качеством медицинских услуг, мобильностью молодежи и более «глубокой» экономической интеграцией с материковым Китаем.

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