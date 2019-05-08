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Alphabet $1 420 (+20,77%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+34,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,93%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Глава МИД Британии на встрече с Помпео объяснил вызов поверенного России
Временный поверенный в делах России в Великобритании был вызван в Форин-офис из-за ситуации в Венесуэле. Об этом Джереми Хант заявил на совместной пресс-конференции с Майком Помпео
Джереми Хант (Фото: Toby Melville / Reuters )

Выступая перед журналистами с вступительным словом после встречи с американским госсекретарем Майком Помпео, глава британского внешнеполитического ведомства Джереми Хант затронул целый ряд международных проблем, в том числе и ситуацию в Венесуэле. В частности, он заявил, что Лондон осуждает те страны, которые поддерживают президента Николаса Мадуро. «В частности, речь идет о России», — сказал Хант.

«Российский военно-дипломатический персонал в Каракасе, поддерживая Мадуро, не получит ничего, кроме страданий венесуэльского народа. В связи с этим чуть ранее Форин-офис выразил нашу глубокую озабоченность временному поверенному в делах России», — добавил британский министр на пресс-конференции, запись которой опубликовал на своем канале в YouTube RT UK.

О том, что в МИД Великобритании был вызван представитель российского посольства Иван Володин, сообщили также в посольстве России в стране. Во время визита в МИД Великобритании российский дипломат заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела Венесуэлы и охарактеризовал как нарушение международного права поддержку Великобританией нелегитимного президента Хуана Гуаидо.

Агентство ТАСС при этом указывает со ссылкой на пресс-секретаря российской дипмиссии в Лондоне, что британцев, вызвавших Володина, интересовали задачи российских военных инженеров в Венесуэле. На это в Москве подчеркнули, что специалисты находятся в этой стране «в полном соответствии с международным правом, на основе имеющихся двусторонних соглашений в сфере военно-технического сотрудничества».

«Их численность невелика, а функции ограничиваются выполнением технических задач, не имеющих никакого отношения к провоцируемому извне силовому противостоянию в стране», — добавили в посольстве.

Там также добавили, что «страдания народа», о которых говорит Хант, вызваны в том числе заморозкой венесуэльских государственных активов в США и Великобритании, что противоречит международному праву.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Майк Помпео
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