Глава МИД Британии на встрече с Помпео объяснил вызов поверенного России

Временный поверенный в делах России в Великобритании был вызван в Форин-офис из-за ситуации в Венесуэле. Об этом Джереми Хант заявил на совместной пресс-конференции с Майком Помпео

Джереми Хант (Фото: Toby Melville / Reuters )

Выступая перед журналистами с вступительным словом после встречи с американским госсекретарем Майком Помпео, глава британского внешнеполитического ведомства Джереми Хант затронул целый ряд международных проблем, в том числе и ситуацию в Венесуэле. В частности, он заявил, что Лондон осуждает те страны, которые поддерживают президента Николаса Мадуро. «В частности, речь идет о России», — сказал Хант.

«Российский военно-дипломатический персонал в Каракасе, поддерживая Мадуро, не получит ничего, кроме страданий венесуэльского народа. В связи с этим чуть ранее Форин-офис выразил нашу глубокую озабоченность временному поверенному в делах России», — добавил британский министр на пресс-конференции, запись которой опубликовал на своем канале в YouTube RT UK.

О том, что в МИД Великобритании был вызван представитель российского посольства Иван Володин, сообщили также в посольстве России в стране. Во время визита в МИД Великобритании российский дипломат заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела Венесуэлы и охарактеризовал как нарушение международного права поддержку Великобританией нелегитимного президента Хуана Гуаидо.

Агентство ТАСС при этом указывает со ссылкой на пресс-секретаря российской дипмиссии в Лондоне, что британцев, вызвавших Володина, интересовали задачи российских военных инженеров в Венесуэле. На это в Москве подчеркнули, что специалисты находятся в этой стране «в полном соответствии с международным правом, на основе имеющихся двусторонних соглашений в сфере военно-технического сотрудничества».

«Их численность невелика, а функции ограничиваются выполнением технических задач, не имеющих никакого отношения к провоцируемому извне силовому противостоянию в стране», — добавили в посольстве.