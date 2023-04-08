Умер последний из прокуроров Нюрнбергского процесса

Бенджамин Ференц был обвинителем на процессе над 22 членами Айнзацгрупп, подразделений СС, которые занимались массовым уничтожением людей на оккупированных территориях стран Европы и СССР

Бенджамин Ференц (Фото: Damon Higgins / Global Look Press / ZUMA Press)

Американский юрист и правозащитник Бенджамин Ференц умер в возрасте 103 лет, сообщает The New York Times со ссылкой на его сына.

Он был единственным оставшимся в живых прокурором из тех, кто участвовал в процессе над нацистскими преступниками, открывшемся в ноябре 1945 года в Нюрнберге.

Ференц, которому тогда было 27 лет, выступал на стороне обвинения в отдельном процессе над членами так называемых Айнзацгрупп, или эсэсовских подразделений, занимавшихся массовым уничтожением людей на оккупированных территориях стран Европы и СССР, передает Би-би-си. По делу проходили 22 человека, их признали виновными в убийстве более 1 млн человек. 13 обвиняемых были приговорены к смертной казни через повешение.

«Это был мой первый процесс. Я никогда до этого не был в суде. В те годы я подключился к работе по созданию постоянного международного суда», — рассказывал Ференц в 2018 году.

Нюрнбергский процесс проходил с 1945 по 1946 год. Обвинительное заключение, подготовленное командами прокуроров из США, Великобритании, СССР и Франции, содержало четыре пункта: преступления против мира, преступления против человечности, нарушение законов войны и заговор с целью совершения данных преступных действий.

Ференц принимал активное участие в создании Международного уголовного суда в Гааге, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид и военные преступления. МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — Римский статут 1998 года. «В качестве признания моего участия меня пригласили выступить с заключительным словом обвинения на первом процессе Международного суда в Гааге. Мне было уже 95 лет», — говорил юрист.

Ференц родился 11 марта 1920 года в местечке Шомкута-Маре в Румынии, затем его семья эмигрировала в США. По окончании Гарвардской школы права в 1940-х он вступил в армию Содиненных Штатов и был отправлен в Европу, где участвовал в освобождении немецких концлагерей, затем получил назначение прокурором на Нюрнбергский процесс.

В 1956 году Ференц вернулся в Нью-Йорк и какое-то время занимался частной юридической практикой. С 1885 по 1996 годы преподавал в частном университете Пейс в Нью-Йорке. В 2016 году он пожертвовал $1 млн Мемориальному музею памяти жертв Холокоста в Вашингтоне.

Весной 2022 года в интервью Mirror, комментируя вооруженный конфликт Москвы и Киева, Ференц осудил действия России и руководства страны.