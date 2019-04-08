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На Украине предложили отказаться от наследия Российской империи
Наряду с процессом декоммунизации должен начаться процесс отказа от наследия Российской империи. Такая идея заложена законопроект, который готовит Украинский институт национальной памяти
Владимир Вятрович (Фото: СК РФ)

Украинский институт национальной памяти разрабатывает законопроект о переименовании юридических лиц и топонимов, которые могут способствовать популяризации Российской империи. Об этом заявил глава института Владимир Вятрович, передает «РБК-Украина».

Он отметил, что за процессом декоммунизации, который уже несколько лет проходит на Украине, должна наступить деколонизация, то есть избавление от следов имперского прошлого. В частности, он посчитал необходимым уточнить даты основания украинских городов — например, Одессы, Мариуполя, Павлограда и других.

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«Это процесс, который разрушит важный для современной истории миф о том, что эти населенные пункты якобы были оцивилизованы только после появления там империи», — подчеркнул историк.

Помимо этого, считает он, должны быть переименованы топонимы, которые не связаны с коммунистическим режимом, но имеют отношение к Российской империи или повторяют названия российских городов.

Деколонизация должна коснуться и юридических лиц, считает Вятрович. «Сегодня мы являемся свидетелями того, как появляются различного рода бренды, которые используются как инструменты популяризации российского имперского прошлого в Украине. Мы убеждены, что этот процесс (переименование юридических лиц. — РБК) должен состояться на Украине», — заключил он.

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По его словам, две недели назад в стране начались общественные слушания по этой инициативе, сам законопроект же, рассчитывает Вятрович, будет представлен в украинском парламенте через несколько месяцев.

«И надеемся, что этот парламент поспособствует тому, что мы будем отдаляться и от российско-имперского прошлого», — заключил он.

Закон о декоммунизации, который запрещает пропаганду коммунистической символики, действует на Украине с мая 2015 года. Согласно ему, по всей Украине следует демонтировать памятники советским государственным деятелям, переименовывать топонимы, названные в их честь. В рамках закона, в частности, город Днепропетровск был переименован в Днепр, а Кировоград переименовали в Кропивницкий.

Автор: Анна Трунина
Теги: Украина, Киев, Российская империя
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