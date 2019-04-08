На Украине предложили отказаться от наследия Российской империи

Наряду с процессом декоммунизации должен начаться процесс отказа от наследия Российской империи. Такая идея заложена законопроект, который готовит Украинский институт национальной памяти

Владимир Вятрович (Фото: СК РФ)

Украинский институт национальной памяти разрабатывает законопроект о переименовании юридических лиц и топонимов, которые могут способствовать популяризации Российской империи. Об этом заявил глава института Владимир Вятрович, передает «РБК-Украина».

Он отметил, что за процессом декоммунизации, который уже несколько лет проходит на Украине, должна наступить деколонизация, то есть избавление от следов имперского прошлого. В частности, он посчитал необходимым уточнить даты основания украинских городов — например, Одессы, Мариуполя, Павлограда и других.

«Это процесс, который разрушит важный для современной истории миф о том, что эти населенные пункты якобы были оцивилизованы только после появления там империи», — подчеркнул историк.

Помимо этого, считает он, должны быть переименованы топонимы, которые не связаны с коммунистическим режимом, но имеют отношение к Российской империи или повторяют названия российских городов.