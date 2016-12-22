Франция призвала к созыву Совбеза ООН из-за возможной химатаки в Сирии

МИД Франции призвал к проведению срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за возможной химатаки в Сирии. Францию поддержали еще восемь государств — членов совета

Жан-Ив Ле Дриан (Фото: Ahmad Halabisaz / Xinhua / Zuma / Global Look Press)

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал сообщения о химической атаке на мирное население в сирийском городе Думе «крайне тревожными» и призвал к проведению заседанию Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает Reuters.

После заявления Ле Дриана к требованию провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН присоединились еще восемь стран — членов Совбеза: Великобритания, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар​, сообщает миссия Британии при ООН.

Ле Дриан отметил, что Франция решительно осуждает обстрелы города Думы сирийской армией, произошедшие в последние 24 часа. «[Это] отвратительное нарушение международного гуманитарного права», — отметил французский министр.

Франция будет работать вместе с союзниками, чтобы выяснить, действительно ли в Думе применялось химоружие, добавил он.

Европейский союз также выпустил заявление в связи с ситуацией в Сирии. «Свидетельства говорят в пользу того, что режим [Башара Асада] устроил еще одну химатаку», — приводит Reuters выдержу из сообщения Евросоюза. Брюссель также осуждает применение химоружия и призывает международное сообщество к «немедленному ответу».​

Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники, заседание Совбеза ООН может состояться в понедельник, 9 апреля.