Порошенко на Пасху заявил об оставшихся позади самых тяжелых испытаниях

По мнению президента Украины Петра Порошенко, самые тяжелые испытания для страны и ее граждан уже остались позади. Об этом он заявил в поздравлении с праздником Пасхи

Петр Порошенко (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Петр Порошенко в поздравлении с праздником Пасхи (по-украински его называют Великий день), отметил особенность этот праздника в этом году: самые тяжелые испытания остались позади. Текст поздравления опубликован на официальном сайте главы украинского государства.

«Воскресение — это победа жизни над смертью, это победа правды над ложью, победа света над тьмой, победа добра над злом. Это и наша с вами победа над тяжелым экономическим кризисом, который повлекла российская агрессия. В этом году Пасха — это особенный день, потому что вместе с ним приходит постепенно и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади», — заявил президент Украины.

«Обеспечить мир совершенно невозможно без высокопрофессиональной армии, которая крепко держит оборону на страх агрессору и для покоя людей. Только посмотрите на этих мужественных воинов. Разве они не внушают веру в наши Вооруженные Силы, надежду на мир и любовь к Украине? Равно как и уверенность в том, что мы обязательно победим», — сказал Порошенко.

Он рассказал, что передал украинским воинам пасхальные куличи, которые испекла его жена Марина.

В ночь на 8 апреля Порошенко посетил пасхальное богослужение в трех храмах трех кофессий — Украинской православной церкви Киевского патриархата, Московского патриархата, а также Украинской грекокатолической церкви. ​