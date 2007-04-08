Минтранс РФ одобряет покупку Alitalia "Аэрофлотом"

Министерство транспорта РФ поддерживает инициативу "Аэрофлота" по участию в консорциуме по покупке госпакета итальянского авиаперевозчика Alitalia. Об этом сообщил министр транспорта РФ Игорь Левитин.

Министерство транспорта РФ поддерживает инициативу "Аэрофлота" по участию в консорциуме по покупке госпакета итальянского авиаперевозчика Alitalia. Об этом сообщил министр транспорта РФ Игорь Левитин.

По его словам, это позволит "Аэрофлоту" выйти на европейский рынок. Вместе с тем он отметил, что "этот актив проблемный", но "Аэрофлот" будет не один, ему будет помогать западный партнер.

"Аэрофлот" пополнил число претендентов на покупку Alitalia 2 апреля, направив в итальянский Минфин официальную заявку. Российская компания намерена приобрести итальянского авиаперевозчика в консорциуме с банком UniCredit. "Аэрофлот" будет владеть 95-процентной долей в консорциуме, а UniCredit будет принадлежать 5%.

Позже гендиректор российских авиалиний Валерий Окулов сообщил, что не исключает привлечения третьего партнера в консорциум, однако не уточнил, кто именно может оказаться в его составе. Эксперты называют среди возможных претендентов немецкую Lufthansa и французскую Air France. Последняя связана с Alitalia давним коммерческим партнерством, однако опровергла сообщение о своем возможном участии в покупке.

Правительство Италии, которому принадлежит пакет в 49,9% акций компании, объявило о продаже большей части своей доли в феврале. На продажу выставлены 39,9% акций авиакомпании, которая последние несколько лет несет убытки. В настоящее время помимо доли государства в Alitalia 2% акций авиакомпании принадлежит Air France-KLM. Остальные акции распределены между мелкими акционерами, в том числе между сотрудниками Alitalia.

Кризис в Alitalia разразился в 2003г., когда после терактов 11 сентября 2001г. в Европе резко пошли на спад пассажирские авиаперевозки. В результате убытки компании в 2003г. составили 510 млн евро, а в первой половине 2004г. - 330 млн евро. В 2004г. власти Италии и профсоюзы договорились о компенсациях сокращаемым сотрудникам. Компания смогла получить кредит у банков под гарантии правительства в размере 400 млн евро. За последние четыре года Alitalia сократила штат сотрудников с 20 до 10 тысяч. Однако эти меры не смогли изменить ситуацию.

Alitalia совершает пассажирские и грузовые международные перевозки с 1947г. В самой Италии компания обслуживает 28 аэропортов, выполняя 1414 рейсов еженедельно, а в Европе - 56 аэропортов и 1407 рейсов. Остальные 18 аэропортов, куда еженедельно авиакомпания совершает 139 перевозок, расположены по всему миру.