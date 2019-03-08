Претендовавшая на пост министра обороны глава ВВС США подала в отставку

В Пентагоне освобождается еще одна высокопоставленная должность. Вслед за министром обороны Джеймсом Мэттисом оставить свой пост решила глава ВВС Хизер Уилсон. Она считалась главным кандидатом в главы Пентагона, знает Reuters

Хизер Уилсон (Фото: Carolyn Kaster / AP )

Глава ВВС США Хизер Уилсон, считавшаяся главным кандидатом на пост министра обороны, который стал вакантным после отставки Джеймса Мэттиса, решила покинуть свой пост. Об этом сообщило агентство Reuters cо ссылкой на свои источники. Сама Уилсон позднее подтвердила информацию о своем намерении уйти в отставку.

«Сегодня я проинформировал президента, что собираюсь уйти в отставку с поста главы ВВС», — написала Уилсон на своей странице в Twitter, уточнив, что собирается стать президентом Техасского университета в Эль-Пасо. Она планирует покинуть пост 31 мая, уточняет Reuters.

Уход Уилсон из Пентагона ознаменует собой открытие второй вакантной высокопоставленной должности в оборонном ведомстве США. В конце минувшего года пост министра обороны США покинул Джеймс Мэттис на фоне политических разногласий с президентом Дональдом Трампом. Сейчас временно исполняет обязанности главы Пентагона заместитель Мэттиса Патрик Шанахан.

Источники Reuters отмечают, что уход Мэттиса из Пентагона поставил Уилсон в невыгодное положение. Оба были убежденными сторонниками НАТО, Уилсон твердо поддерживала стремление Мэттиса переориентировать Пентагон на более жесткую конкуренцию с Китаем и Россией. «Все, кто с ней общался, хотели, чтобы она осталась, но она посчитала, что настало время принять новый вызов», — сказал один из источников агентства в администрации США.