Постройку тоннеля между Таллином и Хельсинки проспонсирует китайский фонд

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 66,28 0,30 EUR Бирж. 74,14 -0,44 Brent 66,07 0,50% USD Нал. 67,02 66,17 EUR Нал. 75,48 74,39 USD ЦБ 65,96 0,12 EUR ЦБ 74,57 0,16 EUR/USD 1,1182 -0,0126 BTC/USD Бирж. 3 989,70 25,10 IMOEX 2 476,64 -0,70% RTSI 1 179,58 -1,00% DJIA 25 328,89 -0,57% Nasdaq 7 366,71 -0,74%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 65,96 (+0,12) Quote, 07 мар, 12:40
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 74,57 (+0,16) Quote, 07 мар, 12:40
СМИ сообщили о частичном возобновлении подачи электричества в Каракасе Общество, 21:13 СКА выиграл четыре матча подряд у «Спартака» и вышел в 1/4 финала КХЛ Спорт, 20:55 Постройку тоннеля между Таллином и Хельсинки проспонсирует китайский фонд Политика, 20:43 В Турции заявили о работе над решением проблем с поставками F-35 из США Политика, 20:38 «Помешаны» на спорте: как построить свой спорт-клуб с нуля РБК и ВТБ, 20:35 «Рома» объявила о назначении Раньери на пост главного тренера Спорт, 20:06 Трамп отреагировал на приговор Полу Манафорту Политика, 20:00 В Киеве на марше феминисток произошли столкновения полиции и радикалов Общество, 19:15 Экс-замглавы «Росгеологии» Горринга задержали по делу о мошенничестве Общество, 19:01 На Украине арестовали подозреваемых в подкупе кандидата в президенты Общество, 18:43 Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады-2019 Спорт, 18:39 В Турции оценили потери от отмены льготного режима торговли с США Экономика, 18:05 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 18:00 «Зенит» обновил 34-летний рекорд посещаемости еврокубковых матчей Спорт, 17:59
Политика ,  
0 
Постройку тоннеля между Таллином и Хельсинки проспонсирует китайский фонд
Амбициозный проект по строительству самого длинного в мире железнодорожного тоннеля по дну Финского залива нашел инвесторов. Вложить деньги в проект намерен Китай в рамках проекта «Один пояс — один путь»
Хельсинки (Фото: Onni Ojala / LEHTIKUVA / Reuters)

Китайский фонд Touchstone Capital Partners станет спонсором проекта по строительству железнодорожного тоннеля по дну Балтийского моря, от Таллина до Хельсинки, и вложит в него до €15 млрд. Об этом говорится в сообщении девелоперской компании Finest Bay Area.

Как пишет финская газета Helsingin Sanomat, Touchstone Capital в соответствии с декларацией о намерениях должен стать миноритарным акционером компании Finest Bay Area, занимающейся проектом. Густав Валтонен, основатель Finest Bay Area, позитивно оценил договоренность. «Touchstone обладает обширным опытом в финансировании аналогичных крупных частных инфраструктурных проектов», — заявил он. Валтонен отметил, что Finest Bay Area не получит сразу все €15 млрд — деньги будут привлекаться по мере необходимости. Touchstone намерена инвестировать средства в проект в рамках реализации китайского логистического проекта «Один пояс — один путь», который предполагает развитие транспортной инфраструктуры на евразийском пространстве.

До недавнего времени проект существовал исключительно за счет средств частных инвесторов — самого Валтонена и финского разработчика мобильных игр Питера Вестербакка. Однако в декабре 2018 года Finest Bay Area привлекла €100 млн от дубайской ARJ Holding LLC.

Проект тоннеля между столицами Эстонии и Финляндии находится на этапе проектирования с 2000-х годов. В 2008 году Таллин и Хельсинки подписали соглашение о намерениях по проекту.

Планируемый маршрут тоннеля (Фото: Finest Bay Area)

Длина тоннеля под дном Финского залива должна составить от 50 до 70 км, что потенциально делает его самым длинным морским тоннелем подобного рода. Так, длина тоннеля под Ла-Маншем, который соединяет Францию и Великобританию, составляет 51 км, из которых 39 км проходят под морским дном. Строительство Евротоннеля продолжалось с 1987 по 1994 год. Авторы проекта Таллин — Хельсинки рассчитывают справиться быстрее. По их последним заявлениям, поезда в тоннеле могут начать движение уже к концу 2024 года. Судя по видео, опубликованному на сайте Finest Bay Area, вместе с тоннелем должны быть построены инфраструктурные комплексы на обоих берегах Финского залива. По проекту Таллин и Хельсинки должны связать два тоннеля — один для грузовых и один для пассажирских поездов. Они должны соединить железнодорожную систему Финляндии с общеевропейскими линиями. Примерно на полпути через залив планируется возвести искусственный остров в форме пятилепесткового цветка, со зданиями и причалами.

По оценкам, приводимым Helsingin Sanomat, срок окупаемости проекта может составить 17 лет, если стоимость поездки в оба конца будет установлена на уровне €100.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Китай, Хельсинки, Таллин, Балтийское море
Материалы по теме
Правительство Финляндии подало в отставку
Политика
В экономической зоне Финляндии начали укладку труб «Северного потока-2»
Бизнес
СМИ узнали о запрете строительства на участке Ротенберга в Финляндии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter