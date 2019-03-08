Постройку тоннеля между Таллином и Хельсинки проспонсирует китайский фонд

Амбициозный проект по строительству самого длинного в мире железнодорожного тоннеля по дну Финского залива нашел инвесторов. Вложить деньги в проект намерен Китай в рамках проекта «Один пояс — один путь»

Хельсинки (Фото: Onni Ojala / LEHTIKUVA / Reuters)

Китайский фонд Touchstone Capital Partners станет спонсором проекта по строительству железнодорожного тоннеля по дну Балтийского моря, от Таллина до Хельсинки, и вложит в него до €15 млрд. Об этом говорится в сообщении девелоперской компании Finest Bay Area.

Как пишет финская газета Helsingin Sanomat, Touchstone Capital в соответствии с декларацией о намерениях должен стать миноритарным акционером компании Finest Bay Area, занимающейся проектом. Густав Валтонен, основатель Finest Bay Area, позитивно оценил договоренность. «Touchstone обладает обширным опытом в финансировании аналогичных крупных частных инфраструктурных проектов», — заявил он. Валтонен отметил, что Finest Bay Area не получит сразу все €15 млрд — деньги будут привлекаться по мере необходимости. Touchstone намерена инвестировать средства в проект в рамках реализации китайского логистического проекта «Один пояс — один путь», который предполагает развитие транспортной инфраструктуры на евразийском пространстве.

До недавнего времени проект существовал исключительно за счет средств частных инвесторов — самого Валтонена и финского разработчика мобильных игр Питера Вестербакка. Однако в декабре 2018 года Finest Bay Area привлекла €100 млн от дубайской ARJ Holding LLC.

Проект тоннеля между столицами Эстонии и Финляндии находится на этапе проектирования с 2000-х годов. В 2008 году Таллин и Хельсинки подписали соглашение о намерениях по проекту.