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Uber выплатит Нидерландам €2,3 млн из-за нарушения закона о такси
Теперь компания обязана заплатить штраф, поводом для которого стало использование опции UberPop. Благодаря ей водители могли подвозить клиентов, не имея необходимой лицензии
Фото: Wong Maye-E / AP

Сервис такси Uber выплатит €2,3 млн штрафа по итогам разбирательства с прокуратурой Нидерландов по делу об использовании опции UberPop на территории страны в 2014–2015 годах. Об этом сообщается на сайте прокуратуры. Из них около €2 млн заплатят компании Uber International BV, Uber Netherlands BV, Uber BV и Rasier Operations BV, также будут конфискованы их нелегальные доходы на сумму €309 тыс. Кроме того, человек, ответственный за внедрение UberPop в приложение сервиса, выполнил 90 часов общественных работ.

Отмечается, что Uber принял решение о внесудебном урегулировании ситуации. Прокуратура обвинила компанию в нарушении закона о такси, так как водители, пользовавшиеся опцией UberPop, могли использовать приложение сервиса для оказания транспортных услуг без лицензии.

«Лицензия на такси предназначена для обеспечения безопасности клиента. Предоставление услуг такси без лицензии также создает недобросовестную конкуренцию», — говорится в сообщении прокуратуры. В нем указывается, что Uber нарушил закон о такси с помощью четырех юридических лиц, которые совместно подготовили и внедрили опцию UberPop в приложение сервиса. С ноября 2015 года Uber убрала UberPop из приложения и обязалась в дальнейшем соблюдать законодательство Нидерландов.

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Водителя в США приговорили к пожизненному за массовое убийство из-за Uber

В 2016 году хакеры похитили персональные данные 57 млн клиентов и водителей Uber, компания год скрывала утечку информации. Речь шла об именах, номерах телефонов, адресах электронной почты и номеров водительских удостоверений. По итогам судебных разбирательств Uber согласилась выплатить $148 млн 50 штатам и федеральному округу Колумбия в США.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Uber, Нидерланды, Генпрокуратура, судебное разбирательство
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