Мэрия Москвы заявила о подаче сотрудниками ФБК заявки на акцию 18 марта

Столичные власти сообщили о том, что несколько человек подали заявку на проведение акции под названием «Забастовка избирателей» 18 марта. В мэрии заявили, что в день выборов его проведение незаконно

Несанкционированная «Забастовка избирателей» в Москве. 28 января 2018 года (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников рассказал РБК о том, что мэрия считает незаконной акцию под названием «Забастовка избирателей», заявленный на 18 марта. По его словам, мероприятие с такой темой не может состояться, поскольку в день выборов запрещено вести какую-либо агитационную деятельность.

«Мы предложили заявителям заменить тему, потому что в соответствии с законом они не имеют право с такой темой выходить на массовое мероприятие 18 марта. Предложили им собраться в Сокольниках, если у них есть желание, но с другой темой. Есть закон «О выборах», — сказал Черников.

Пресс-секретарь Черникова Елена Романова сообщила, что РБК, что среди заявителей акции «Соболь, Замятин и Гимади». Имена этих людей совпадают с именами сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Иван Жданов не подтвердил и не опроверг РБК факт подачи в мэрию заявки на проведение «Забастовки избирателей» 18 марта, но сказал, что представители ФБК подают «много уведомлений». «Многие из них технические, по которым мероприятия не проводим. Если что-то собираемся провести, то сразу пишем об этом публично», — рассказал Жданов.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш от комментариев отказалась.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта. ЦИК допустила восьмерых кандидатов: Ксению Собчак от партии «Гражданская инициатива», Владимира Жириновского от ЛДПР, Григория Явлинского от «Яблока», Павла Грудинина от КПРФ, Максима Сурайкина («Коммунисты России»), Сергея Бабурина от партии «Российский общенародный союз», Бориса Титова от Партии роста и самовыдвиженца Владимира Путина.