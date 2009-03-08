Нападение на военную базу в Ирландии совершила "Настоящая ИРА"

Ответственность за нападение на британскую военную базу в Северной Ирландии взяла на себя группировка "Настоящая Ирландская республиканская армия". Соответствующее письмо, подписанное представителями группировками, пришло в местные СМИ, передает Reuters.

7 марта с.г. в результате обстрела армейской базы Масерин в Северной Ирландии погибли двое британских военнослужащих. Еще 4 человека получили ранения, в том числе двое разносчиков пиццы, случайно попавших под обстрел. Казармы были обстреляны из автоматического оружия неизвестными на автомобиле.

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун уже осудил нападение на базу и пообещал найти убийц британских солдат. Премьер при этом подчеркнул, что никакие преступники не смогут подорвать мир в Северной Ирландии.

Напомним, военное присутствие Великобритании на территории Северной Ирландии длилось 37 лет. В 1998г. стороны официально перешли к мирному урегулированию проблемы. В сентябре 2005г. подпольная Ирландская республиканская армия (ИРА) официально заявила о своем полном разоружении.

Однако непримиримые сторонники ИРА организовали новую организацию - "Настоящую Ирландскую Республиканскую Армию" (Real IRA). На сегодняшний момент на счету группировки несколько терактов (взрывы), в результате которых погибли десятки человек.

В 2001г. британские спецслужбы арестовали несколько человек в "верхушке" "Настоящей ИРА", в том числе ее организатора Майкла МакКевитта. Арестованные вскоре объявили о роспуске "Настоящей ИРА", однако, организация существует до сих пор и продолжает свою деятельность.