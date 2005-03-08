Во Франции похищены налоговые досье видных политиков

Неприятный скандал разразился сегодня во Франции. Там из сейфов одной из парижских налоговых инспекций исчезли налоговые досье пяти видных французских политических деятелей.

В частности, сообщает радиостанция "Эхо Москвы", пропали документы на прежнего министра финансов Эрве Гэмара, подавшего в отставку две недели назад из-за обвинений в использовании бюджетных денег для оплаты своих роскошных апартаментов площадью более 600 квадратных метров и расположенных возле Елисейских Полей. Аренда этой служебной квартиры обходилась налогоплательщикам в 18 тысяч 500 долларов в месяц.

Также были похищены досье дочери президента Франции Клод Ширак, являющейся также его советником, министра-делегата по европейским делам Клоди Эньере, а также двух бывших премьер-министров страны, а ныне видных деятелей оппозиционной Социалистической партии, - Лорана Фабиуса и Лионеля Жоспена.

Министр экономики и финансов страны Тьери Бретон уже подал в суд жалобу по факту пропажи налоговых документов и деклараций. В самом министерстве от каких-либо комментариев отказываются.

По информации "Эха Москвы", доступ к сейфам в налоговом ведомстве имеет ограниченная группа лиц. Причем пропали исключительно бумажные документы, электронные же досье остались в неприкосновенности.

Не исключено, что попавшие в руки похитителей документы будут использованы в качестве компромата на политическую элиту страны. Под ударом, в числе прочих, может оказаться и президент Франции Жак Ширак.