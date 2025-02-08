Россия решила не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Решение отказаться от взносов в Европейскую экономическую комиссию ООН было принято по предложению МИДа.

Михаил Мишустин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Россия не будет перечислять взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту распоряжения, решение было принято по предложению Министерства иностранных дел и согласовано с Минфином.

Кроме того, МИД поручено уведомить секретариат экономической комиссии ООН о принятом решении.

Европейская экономическая комиссия ООН — одна из пяти региональных комиссий Организации Объединенных Наций. Была учреждена в 1947 году Экономическим и Социальным Советом ООН (ЭКОСОС) с целью развития экономической деятельности и укрепления экономических связей внутри региона ЕЭК ООН и между этим регионом и остальным миром. ЕЭК ООН служит для правительств региональным форумом для разработки конвенций, норм и стандартов с целью гармонизации действий и облегчения обмена мнениями между государствами-членами.