WP узнала, что кандидат в главы ФБР получал деньги от режиссера из России
Кэш Патель, кандидат президента США Дональда Трампа на пост главы Федерального бюро расследований (ФБР), в прошлом году получил $25 тыс. от кинокомпании, принадлежащей гражданину России, также имеющему гражданство США. Эта компания продюсирует программы, пропагандирующие теорию заговора о «глубинном государстве» и антизападные взгляды, пишет The Washington Post со ссылкой на финансовую отчетность Пателя и другие документы.
По данным газеты, речь идет о компании Global Tree Pictures из Лос-Анджелеса, которой руководит кинорежиссер Игорь Лопатенок, она получала деньги из России.
Будущему директору ФБР заплатили за участие в документальном фильме, в котором он и другие сотрудники первой администрации Трампа представлены жертвами заговора, разрушившего «жизни тех, кто поддерживал Дональда Трампа в попытке отстранить демократически избранного президента от должности», пишет WP.
Шестисерийный сериал под названием «Все люди президента: заговор против Трампа» вышел в ноябре на платформе бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона. В одном из эпизодов Патель пообещал «закрыть штаб-квартиры ФБР и открыть там музей «глубинного государства».
«Патель сделал все возможное в этом процессе консультирования и получения согласия [на его назначение]», — сказала изданию его представитель Эрика Найт. «В том числе бесчисленные встречи с сенаторами, раскрытие и отчетность обо всех источниках доходов, подача сотен страниц документов, ответы на сотни страниц вопросов для протокола, а также дача показаний в течение шести часов в юридическом комитете сената. Сенат оценил все потенциальные конфликты и проблемы. Патель с нетерпением ждет голосования в юридическом комитете сената в этот четверг и быстрого утверждения сенатом, чтобы он мог начать работать над переориентацией ФБР на то, чтобы сделать нашу страну более безопасной», — рассказала она.
Лопатенок — уроженец Украины, он переехал из России в Лос-Анджелес в 2008 году. Режиссер ездил в Москву по меньшей мере трижды с 2012 по 2014 год и публично критиковал протесты 2014 года в Киеве. В октябре того же года Лопатенок выпустил фильм о Майдане. В 2019 году он и его партнер сняли еще один документальный фильм об Украине. На его премьере в Италии режиссер появился на красной дорожке вместе с бывшим лидером запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Через несколько месяцев после начала военных действий на Украине Лопатенок предложил новый проект, цель которого «прекратить поставки оружия и наводнение Украины деньгами из США и их сателлитов». Режиссер не ответил на запрос WP о комментарии.
Кэш Патель работал в первой администрации Трампа и занимал несколько должностей.
Патель предлагал уволить из ФБР всех сотрудников, которые не разделяют взгляды Трампа, а также лишить ведомство его роли по сбору разведывательных данных. «Самая большая проблема, с которой сталкивалось ФБР, возникла из-за его разведывательных служб. Я бы убрал этот компонент. Я бы закрыл здание ФБР Гувера в первый же день и открыл бы его на следующий день как музей глубинного государства», — сказал он в сентябре. Тогда же он пообещал «взять 7 тыс. сотрудников, которые работают в этом здании, и отправить их по всей Америке гоняться за преступниками». «Идите и будьте копами. Вы копы. Идите и будьте копами», — пояснил Патель.
В 2023 году он заявил, что Минюст США при Трампе будет «искать заговорщиков не только в правительстве, но и в СМИ». «Мы примем меры против людей в СМИ, которые лгали об американских гражданах, которые помогали Джо Байдену фальсифицировать президентские выборы», — сказал он.
Патель издал книгу «Правительственные гангстеры: Глубинное государство, правда и битва за нашу демократию», в которой призывает к «комплексной чистке» Министерства юстиции.
Он также выпустил три детские книги, последняя называется «Заговор против короля». Он представлен волшебником, защищающим «короля Дональда» от угроз со стороны «Хиллари Куинтон».
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