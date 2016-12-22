BuzzFeed сообщил о предстоящей встрече военачальников России и НАТО

В этом месяце в Баку планируют встретиться глава российского Генштаба Валерий Герасимов и главком сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти, утверждает BuzzFeed. Встречи на таком уровне не было с момента присоединения Крыма к России

Кертис Скапаротти (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

В январе запланирована встреча главы Генштаба российских ВС Валерия Герасимова и главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертиса Скапаротти. Об этом пишет издание BuzzFeed со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников.

По информации издания, оба военачальника встретятся «позднее в этом месяце» в Баку. Представитель НАТО отказался подтвердить или опровергнуть предстоящую встречу в Азербайджане, заявив, что «любое будущее взаимодействие будет объявлено со временем». Собеседник отметил, что Скапаротти и Герасимов разговаривали по телефону и демонстрировали «явный взаимный интерес к поддержанию военных коммуникаций».

После присоединения Крыма к России военные контакты России и НАТО по военной линии были заморожены. Так, при предшественнике Скапаротти на посту главкома объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филипе Бридлаве, который занимал этот пост с мая 2013 по май 2016 года, такой встречи ни разу не было. «Мне было запрещено общаться», — заявил Бридлав в беседе с BuzzFeed.

Помимо этого, пишет BuzzFeed, в январе и феврале запланированы и другие встречи между представителями российской и американской стороны. В частности, речь, по данным издания, идет о встрече помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, на которой пойдет речь об Украине, а также встрече представителя Госдепа Тома Шеннона и замглавы МИД России Сергея Рябкова, на которой будут обсуждаться «раздражители» в российско-американских отношениях.

«Все это является частью нормального курса дипломатии, и никому не нужно удивляться, что есть много вопросов, которые нам необходимо обсудить с русскими», — приводит издание комментарий пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт.

Официальных комментариев с российской стороны пока не последовало.

Возобновление контактов России и НАТО по военной линии произошло в марте 2017 года. Тогда Герасимов провел телефонный разговор с начальником военного комитета НАТО Петром Павелом. Позднее, 7 сентября, состоялась их встреча. Местом встречи был выбран Баку.