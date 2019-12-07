Корбин не увидел выгоду для лейбористов в публикации секретных документов

Корбин не увидел выгоду для лейбористов в публикации секретных документов

Речь идет о публикации «секретного досье» британского правительства о торговле между Вашингтоном и Лондоном в период после Brexit. В утечке заподозрили Россию

Джереми Корбин (Фото: Yves Herman / Reuters)

Утверждения о выгоде британской Лейбористской партии от публикаций секретных документов, касающихся Brexit, являются ерундой и частью конспирологических теорий. Об этом глава партии Джереми Корбин заявил в эфире Sky News.

В разговоре с лидером оппозиции журналистка телеканала упомянула, что публикацию секретных документов связывают Россией, что «напрямую или косвенно» позволило лейбористам получить выгоду. «Это такая ерунда. Это запоздалые теории заговора премьер-министра [Бориса Джонсона] в своей продвинутой стадии», — заявил Корбин, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать такое предположение.

«Когда мы показали документы, ни премьер-министр, ни кто-то еще на каком-либо уровне не отрицали их подлинности, а также те доводы, которые мы приводили», — добавил глава лейбористов.

Корбин задался вопросом, о том, почему никто не опроверг информацию, если Великобритания не вела переговоров с США о доступе к Национальной системе здравоохранения (NHS) после Brexit.

Он добавил, что эти документы показывают, как именно ведет себя британское правительство на переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа и то, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «пытается скрыть правду».