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Путин присвоил генеральские звания 13 высокопоставленным полицейским

Путин присвоил звание генерал-полковника полиции замглавы МВД Храпову
Специальные звания высшего начальствующего состава присвоены 13 сотрудникам МВД. В их числе замглавы ведомства Андрей Храпов, который стал генерал-полковником полиции
Андрей Храпов
Андрей Храпов (Фото: mvd.official / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Президент Владимир Путин присвоил специальное звание генерал-полковника полиции замглавы МВД Андрею Храпову. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Храпов был назначен замминистра внутренних дел летом прошлого года, сменив на этой должности Михаила Ваничкина, который курировал главки, отвечающие за уголовный розыск, экономическую безопасность и противодействие коррупции, борьбу с экстремизмом, контроль за оборотом наркотиков. Источник РБК в МВД говорил, что в задачи Храпова, когда тот возглавлял главное управление по контролю за оборотом наркотиков, входила «очистка рядов от коррупционеров из федеральной службы».

Тем же указом Путин присвоил звания генерал-лейтенанта полиции начальнику управления МВД по Ставрополью Андрею Мишагину и руководителю транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу Евгению Стасишину.

Звания генерал-майора полиции получили:

  • начальник полиции УМВД по Костромской области Александр Арапов;
  • начальник транспортной полиции по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Басов;
  • глава МВД Адыгеи Олег Безсмельницын;
  • начальник УВД по Юго-Западному округу Москвы Максим Ваничкин;
  • глава МВД Камчатского края Иван Кокухин;
  • замначальника управления — начальник полиции саратовского ГУ МВД Иван Костенко;
  • глава МВД по Карачаево-Черкесской республике Олег Мальцев;
  • глава МВД по Удмуртии Максим Тихонов.

Кроме того, Путин присвоил звание генерал-майора внутренней службы заместителю начальника управления МВД по Ростовской области Алексею Тимофееву и звание генерал-майора юстиции заместителю начальника следственного департамента МВД Данилу Филиппову.

В июне высшие воинские и специальные звания получили семь сотрудников МЧС и десять руководителей Росгвардии.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
звание Владимир Путин указ полиция МВД
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