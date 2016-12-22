На саммит по Ливии вместо приглашенного Путина поедет Медведев

В начале ноября в итальянском Палермо пройдет международная конференция по урегулированию ливийского конфликта, которую организует правительство Италии. 24 октября во время визита в Москву премьер-министр Италии Джузеппе Конте передал приглашение на конференцию президенту Владимиру Путину.

Принято решение, что Россию на саммите 12–13 ноября будет представлять премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказали РБК три источника, знакомые с ходом организации визита. Помощник российского президента Юрий Ушаков в среду, отвечая на вопрос о том, поедет ли премьер, не стал подтверждать или отрицать, возглавит ли Медведев делегацию. «Сами можете догадаться», — ответил он на вопрос о поездке премьера.

Путин на предложение Конте говорил, что не знает, сможет ли принять участие лично, но обещал, что Россия будет представлена на очень высоком уровне.

В ноябре Медведев также будет представлять Россию на саммите АТЭС в Папуа — Новой Гвинее, вместо традиционно возглавлявшего ранее российскую делегацию Путина.

На конференцию по Ливии итальянское​​ правительство пригласило основных участников внутреннего конфликта, а также международных лидеров, в частности президента Франции Эмманюэля Макрона.