Власти Греции решили прекратить платить зарплату священникам

Договоренность достигнута между премьером страны и предстоятелем Греческой церкви. Сейчас греческие священники имеют статус государственных служащих и получают зарплату от лица государства

Предстоятель Греческой православной церкви Иероним (Фото: Costas Baltas / Reuters)

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и предстоятель Греческой православной церкви Иероним достигли предварительного соглашения, согласно которому около 10 тыс. священников и вспомогательного персонала не будут получать зарплату от лица государства, сообщает Reuters.

В рамках нынешней системы зарплаты священникам выплачиваются непосредственно из государственного бюджета, как и всем государственным служащим. В год на зарплату священников уходит около €200 млн.

Соглашение предусматривает, что в будущем государство будет направлять раз в году субсидию в специальный церковный фонд для выплаты зарплаты священников. Данный шаг означает, что священники больше не будут считаться государственными служащими, а распределять им зарплаты из этого фонда будет церковь.

Кроме того, в соглашении предусмотрена урегулирование многолетнего спора о собственности между греческим государством и церковью, которая является одним из крупнейших владельцев недвижимости в стране. Ципрас пояснил, что новый фонд будет создан совместно церковью и государством, последнее сможет пользоваться собственностью церкви, уточняет Greek Reporter.

Соглашение должно быть одобрено кабинетом министров, парламентом и церковными лидерами, добавляет Reuters.

Некоторые священники уже заявили, что они будут бороться с любыми попытками лишить их статуса гражданских служащих. «Мы будем бороться за сохранение нынешнего статуса», — приводит агентство слова главы ассоциации греческих священников.

Ранее Ципрас анонсировал внесение поправок в Конституцию страны. Часть из них касаются формального разделения церкви и государства.