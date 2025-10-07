Дамаск и курды договорились о прекращении огня
Глава Минобороны Сирии Морхеф абу Касра и командующий курдскими формированиями «Сирийские демократические силы» (СДС) договорились о прекращении огня на всей линии фронта на севере и северо-востоке Сирии. Об этом сообщает информагентство SANA.
Накануне СДС атаковали сирийские контрольно-пропускные пункты сил безопасности в квартале Шейх-Максуд на севере Алеппо и обстреляли близлежащие жилые районы. Официальный представитель МИД Сирии Нуреддин Баба заявил, что в результате атак пострадали 25 гражданских лиц.
Минобороны Сирии заявило, что недавние передвижения армии на севере и северо-востоке являются частью запланированной передислокации, а не началом новых военных операций.
Материал дополняется.
Читайте РБК в Telegram.
Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год
Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации
Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов