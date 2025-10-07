 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Алиев предложил Организации тюркских государств провести военные учения

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Caitlin Ochs / Reuters)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил странам Организации тюркских государств (ОТГ) провести военные учения в следующем году, передает Азербайджанское государственное информационное агентство.

Сегодня государства-члены ОТГ  — Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Наблюдатели при организации — Венгрия и Туркмения. В этом году председательствует Киргизия.

«Учитывая широкое сотрудничество наших стран в военной, оборонной сферах и в области безопасности, предлагаем провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения», — сказал Алиев во время выступления на 12-м саммите Совета глав ОТГ в Габале.

В конце августа Алиев заявил, что Азербайджан должен находиться в постоянной готовности к войне — Баку хочет мира, но при этом обязан быть бдительным. «Гарант нашей безопасности — это мы сами: государство, народ и наши вооруженные силы», — сказал глава государства.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Ильхам Алиев Азербайджан Турция военные учения Киргизия Узбекистан
Ильхам Алиев фото
Ильхам Алиев
политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
