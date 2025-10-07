Алиев предложил Организации тюркских государств провести военные учения
Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил странам Организации тюркских государств (ОТГ) провести военные учения в следующем году, передает Азербайджанское государственное информационное агентство.
Сегодня государства-члены ОТГ — Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Наблюдатели при организации — Венгрия и Туркмения. В этом году председательствует Киргизия.
«Учитывая широкое сотрудничество наших стран в военной, оборонной сферах и в области безопасности, предлагаем провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения», — сказал Алиев во время выступления на 12-м саммите Совета глав ОТГ в Габале.
В конце августа Алиев заявил, что Азербайджан должен находиться в постоянной готовности к войне — Баку хочет мира, но при этом обязан быть бдительным. «Гарант нашей безопасности — это мы сами: государство, народ и наши вооруженные силы», — сказал глава государства.
