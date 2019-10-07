Джонсон потребовал вернуть жену дипломата из США в Британию после ДТП

По версии полиции, супруга американского дипломата забыла о правиле левостороннего движения в Британии, что привело к смертельному ДТП. Она покинула страну сразу после того, как ее назвали главной подозреваемой

Борис Джонсон (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал снять дипломатический иммунитет с жены американского дипломата Джонатана Сакуласа. 42-летняя Энн Сакулас, по версии полиции, спровоцировала ДТП, в котором погиб 19-летний британец. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, 27 августа Сакулас, выезжая с авиабазы Кротон в графстве Нортгемптоншир, где работает ее муж, перепутала полосы и попала на встречку (в Великобритании действует правило левостороннего движения, в США — правостороннего). Ей навстречу на мотоцикле ехал 19-летний Гарри Данн. В результате столкновения он получил травмы и скончался в больнице.

Сакулас, как отмечает Sky News, сперва сотрудничала со следствием, но после того как полиция назвала ее главной подозреваемой, покинула Великобританию, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом.

Джонсон выразил надежду на то, что Сакулас вернется и продолжит общение со следователями. В противном случае премьер заявил о намерениях поднять этот вопрос с администрацией президента США. «Не думаю, что было правильно использовать процесс дипломатического иммунитета для таких целей», — сказал Джонсон. Он отметил, что пока этот вопрос прорабатывается совместно с американским послом в Британии.

В свою очередь, представитель Госдепартамента США, комментируя заявление Джонсона, сказал, что дипломатический иммунитет снимается редко. «Любые вопросы, касающиеся отмены иммунитета наших дипломатов и членов их семей за рубежом, в таком случае получают пристальное внимание на высших уровнях и тщательно рассматриваются, учитывая глобальное влияние, которое несут такие решения», — сказал он.