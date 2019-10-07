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Джонсон потребовал вернуть жену дипломата из США в Британию после ДТП
По версии полиции, супруга американского дипломата забыла о правиле левостороннего движения в Британии, что привело к смертельному ДТП. Она покинула страну сразу после того, как ее назвали главной подозреваемой
Борис Джонсон (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал снять дипломатический иммунитет с жены американского дипломата Джонатана Сакуласа. 42-летняя Энн Сакулас, по версии полиции, спровоцировала ДТП, в котором погиб 19-летний британец. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, 27 августа Сакулас, выезжая с авиабазы Кротон в графстве Нортгемптоншир, где работает ее муж, перепутала полосы и попала на встречку (в Великобритании действует правило левостороннего движения, в США — правостороннего). Ей навстречу на мотоцикле ехал 19-летний Гарри Данн. В результате столкновения он получил травмы и скончался в больнице.

Сакулас, как отмечает Sky News, сперва сотрудничала со следствием, но после того как полиция назвала ее главной подозреваемой, покинула Великобританию, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом.

Джонсон выразил надежду на то, что Сакулас вернется и продолжит общение со следователями. В противном случае премьер заявил о намерениях поднять этот вопрос с администрацией президента США. «Не думаю, что было правильно использовать процесс дипломатического иммунитета для таких целей», — сказал Джонсон. Он отметил, что пока этот вопрос прорабатывается совместно с американским послом в Британии.

В свою очередь, представитель Госдепартамента США, комментируя заявление Джонсона, сказал, что дипломатический иммунитет снимается редко. «Любые вопросы, касающиеся отмены иммунитета наших дипломатов и членов их семей за рубежом, в таком случае получают пристальное внимание на высших уровнях и тщательно рассматриваются, учитывая глобальное влияние, которое несут такие решения», — сказал он.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что он пообщается с главой Госдепа Майком Помпео, чтобы решить вопрос с возвращением жены американского дипломата из США в Британию. Если это не принесет никаких результатов, то к процессу уже подключится Джонсон.

Главный констебль полиции Нортгемптоншира Ник Аддерли в разговоре со Sky News сказал, что Энн Сакулас с моральной стороны вопроса обязана помогать правоохранительным органам в расследовании и следить за тем, чтобы семья погибшего имела прямой контакт с ней. Он рассказал, что полиция графства направляла запрос об отмене дипломатического иммунитета Сакулас, однако он был отклонен. По его словам, полиция в подобном вопросе «очень мало может сделать».

Авторы: Маргарита Грошева, Михаил Юшков
Теги: Борис Джонсон, иммунитет, дипломат
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