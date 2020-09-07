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Политика ,  
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СМИ нашли в Лондоне дома на £18 млн у «связанного с Лукашенко» бизнесмена

Как сообщает The Times, «связанный с режимом Лукашенко» бизнесмен Владимир Пефтиев приобрел в Лондоне недвижимость общей стоимостью £18 млн. В 2011 году из-за связей с белорусской властью Пефтиев оказался под санкциями Евросоюза
Фото: Suzanne Plunkett / Reuters
Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Белорусский бизнесмен Владимир Пефтиев в разное время приобрел в Лондоне недвижимость общей стоимостью £18 млн (около 1,8 млрд руб.), пишет The Times.

По данным издания, Пефтиев владел 12 квартирами в лондонском районе Вест-Энд, недвижимость была оформлена на жену и дочь бизнесмена. Большую часть квартир Пефтиев приобрел через офшорные компании в то время, когда он еще находился под санкциями Европейского союза из-за связей с режимом Лукашенко, отмечает Times (санкции были введены в 2011 году и отменены в 2014 году. — РБК).

Владимир Пефтиев
Владимир Пефтиев (Фото: turov.by)

В 2011 году, когда против Пефтиева были введены санкции, Евросоюз называл бизнесмена главным экономическим советником Лукашенко и ключевым спонсором его режима. До 2012 года Пефтиев занимал должность председателя совета акционеров компании «Белтехэкспорт», крупнейшего белорусского экспортера вооружения и военной техники. В 2012 году Пефтиев покинул «Белтехэкспорт», контрольный пакет акций перешел российскому бизнесмену Дмитрию Гуриновичу.

Позднее Пефтиев оказался в центре общественного внимания в 2016 году, когда в «панамском досье» было найдено 14 офшорных компаний, связанных с женой бизнесмена, отмечает Tut.by. По данным портала, сейчас Пефтиев проводит много времени за границей, о нынешних отношениях Пефтиева с белорусской властью информации нет. В последние годы бизнесмен появлялся в СМИ в связи с тем, что в 2015 году профинансировал строительство Никольского храма в белоруской деревне Тонеж, а в 2016 году выпустил книгу о Владимире Красное Солнышко.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Александр Лукашенко, Лондон
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