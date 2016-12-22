«Роскачество» нашло содержащие мышьяк и лишний лед креветки

Эксперты «Роскачества» оценили креветки 25 торговых марок, обнаружив продукцию с неопасным для человека содержанием мышьяка и с превышением доли льда относительно веса товара

Фото: Jens Buettner / DPA / ТАСС

«Роскачество» представило результаты исследования замороженных креветок, доступных на российском рынке. Эксперты организации оценили безопасность и вкус продукта.

В исследовании участвовали варено-мороженые очищенные и неразделанные креветки двух наиболее доступных в России видов — северная креветка и тигровая. «Роскачество» закупило продукт у 25 торговых марок, среди которых — Fish House, Kaluri, «Бухта изобилия», Polar, Vici, Aro, «Ашан», «Лента», говорится в исследовании, поступившем в РБК.

Продукция 20 из 25 брендов «сочная и плотная, а вкус и запах — приятные и свойственные креветкам», приводит «Роскачество» результаты работы органолептической комиссии. Эксперты выделили креветки марок Globster и Vici, которые оказались «неприятными на вкус и запах». При этом у этих продуктов не было нарушений. В упаковках Billa и Kaluri эксперты нашли «много поврежденных креветок», а в пакете торговой марки «Первым делом» были обнаружены «разнокалиберные креветки».

Несмотря на разницу вкусовых качеств, почти все участвовавшие в исследовании товары оказались безопасными. Ни в одном из случаев в креветках не были выявлены антибиотики. Креветки, обитающие на дне моря, могут содержать мышьяк, однако несоответствия по этому показателю были найдены в продукции только одной марки — «Ашана». В креветках на развес было обнаружено неопасное для человека превышения нормы содержания мышьяка, «Ашан» изъял продукцию из продажи и направил претензию поставщику, отметили в «Роскачестве».

В исследовании указывается, что с 1 сентября 2019 года массовая доля льда в креветках не должна превышать 7% для очищенных и 14% для неразделанных. Этому требованию соответствует продукция марок «Ашан», «Бухта изобилия», «Мореслав», «Новый океан», «Первым делом», Agama, Aro, Delight, Fine life, Fish House, Globster, Kaluri. У десяти товаров помимо превышения содержания льда также было выявлено отклонение по заявленной массе нетто, действительный вес продукта оказался меньше. Это марки «Лента», Billa, «Магуро», Polar, Emborg, Polar, «Бухта изобилия», Vici, «Океан вкуса», «Каждый день». «Таким образом, потребитель получал не только больше льда, но и меньший вес продукта», — заключили эксперты. ​