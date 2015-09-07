Странам ЕС предложат откупиться от обязательной квоты на мигрантов

Еврокомиссия обсуждает возможность замены обязательной квоты на мигрантов для членов Евросоюза взносами на решение проблемы беженцев. Против квот выступают Венгрия, Польша, Чехия и Словакия

Демонстрация в защиту прав мигрантов (Фото: REUTERS 2015)

По словам представителей Еврокомиссии и восточноевропейских дипломатов, платежи в фонд поддержки беженцев дадут возможность лишь временно избежать участия в расширенном режиме квот, пишет Financial Times. Собеседники издания подчеркнули, что любой отказ от квот должен быть оправдан «объективными причинами».

В качестве примера такой причины FT называет намерение Польши подготовиться к притоку значительного числа беженцев с Украины в случае обострения обстановки в этой стране. Представитель Еврокомиссии от одной из восточноевропейских стран подчеркнул, что финансовая помощь не должна рассматриваться как наказание за отказ от квоты на мигрантов.

Обсуждение предложения о выплатах продолжится в понедельник и вторник. В среду, 9 сентября, глава Еврокомиссии должен объявить о том, как распределить по странам Евросоюза 160 тыс. беженцев. Восточноевропейские члены ЕС, от которых требуют принять определенное количество мигрантов, утверждают, что лучше им это сделать на добровольной основе, так как тогда они смогут оказать более качественную помощь нуждающимся.

«Мы готовы разделить бремя и принять ответственность, но только если мы будем контролировать ситуацию», — сказал FT польский министр по европейским делами Рафал Тшасковский. Он отметил, что обязательные квоты не позволят создать условия для того, чтобы беженцы захотели остаться в Польше и стали частью польского общества.

В 2015 году одна лишь Германия собирается принять до 800 тыс. мигрантов. Большинство из них прибывают на юг страны в Баварию, где заканчивается балканский маршрут миграции, ставший в текущем году самым массовым и обошедший по количеству беженцев средиземноморское направление.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за распределение мигрантов по странам Евросоюза, отмечая, что Берлин «в одиночку не справится» с этой проблемой. Ранее она сказала, что Германия будет принимать беженцев из Сирии независимо от того, в какой стране ЕС они подали заявление на предоставление убежища.

Баварская консервативная партия Христианско-Социальный союз, которая образует единую фракцию в бундестаге с правящими христианскими демократами, раскритиковала позицию Меркель по беженцам, пишет FT. Ее представители назвали «неправильным» решение канцлера принять мигрантов из Венгрии.

Расходы Германии на содержание беженцев в 2015 году должны составить €10 млрд. На каждого мигранта придется примерно €12–13 тыс. помощи в год. Представитель правительства региона Верхняя Бавария заявил агентству AP, что только за воскресенье, 6 сентября, в Мюнхен прибыли 11 тыс. беженцев.