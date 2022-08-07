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Израиль назвал время начала перемирия с «Исламским джихадом»

Уже после начала перемирия армия обороны Израиля сообщила об ударах по объектам террористов в Газе в ответ на ракетные обстрелы, но позже объявила о прекращении огня

Режим прекращения огня между армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и запрещенной в России террористической группировкой «Исламский джихад» вступил в силу с 23:30 по местному времени (совпадает с московским). Об этом сообщил представитель израильского МИДа Лиор Хайят, передает The Jerusalem Post.

В случае нарушения режима прекращения огня Израиль оставляет за собой право применить военную силу, добавил он и поблагодарил Египет за посредничество.

С аналогичным заявлением выступил «Исламский джихад» «Мы приветствуем усилия Египта и подтверждаем свое право реагировать на любую израильскую агрессию», — цитирует издание заявление группировки.

Газета пишет, что за полчаса до начала прекращения огня группировка обстреляла юг Израиля. Через две минуты после начала перемирия Армия обороны Израиля в Twitter сообщила об ударах по объектам террористов в Газе в ответ на ракетные обстрелы, однако в 23:42 объявила о прекращении огня.

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