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Полиция Латвии прекратила охрану закрытых генконсульств России

Латвия объявила о решении закрыть два генконсульства России в начале апреля. В ответ Москва объявила о прекращении работы латвийских консульств в Петербурге и Пскове
Фото: Sergejs Nescereckis / YAY / ТАСС
Фото: Sergejs Nescereckis / YAY / ТАСС

Латвийская полиция решила прекратить охрану зданий закрытых в Даугавпилсе и Лиепае генеральных консульств России, сообщил портал латвийского радио и телевидения (lsm.lv). Дипломатические работники российских учреждений были признаны в Латвии персонами нон-грата, указывает издание.

«Государственная полиция больше не будет охранять генеральные консульства Российской Федерации в Даугавпилсе и Лиепае», — сообщил портал.

МИД Латвии ранее уведомлял полицию, что надобности в охране закрытых консульств больше нет, пишет портал tvnet.lv.

РБК направил запросы в полицию Латвии и посольство России в Латвии.

Как Запад и Россия поставили рекорд по высылкам дипломатов. Инфографика
Политика

Латвия объявила о решении закрыть два генеральных консульства России и выслать 13 российских дипломатов в начале апреля. Министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич объяснял это событиями на Украине.

МИД России вызвал посла Латвии Мариса Риекстиньша и выразил ему протест в связи с недружественными действия Риги, а также объявил о решении закрыть латвийские консульства в Санкт-Петербурге и Пскове, говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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Закрыть генконсульство России в Клайпеде также решили власти Литвы, а Эстония потребовала прекратить работу российского консульства в Нарве и канцелярии в Тарту. Москва ответила зеркально, объявив о закрытии консульств Эстонии и Литвы в Петербурге.

Высылки дипломатов Западом и Россией возобновились весной 2022 года на фоне событий на Украине. Первыми их начали США и европейские страны, Москва позже ответила зеркальными высылками. Всего с начала 2022 года западные страны выслали более 500 сотрудников российских диппредставительств, Россия — 301 западного дипломата.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Генконсульство России Латвия охрана дипломаты
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