Минобороны сообщило об уничтожении более 100 бойцов ВСУ в Харькове
Российскими Воздушно-космическими силами были уничтожены более сотни украинских бойцов в Харькове, сообщили в Минобороны.
Удары были нанесены по позициям 3-й бригады национальной гвардии на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада.
В результате удара ВКС по позициям 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины на территории сельскохозяйственного предприятия в Артемовске Донецкой народной республики убиты до 130 военнослужащих и уничтожено восемь единиц автомобильной и бронетанковой техники.
Еще до 70 военных, а также три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и четыре единицы автомобильной техники были ликвидированы при ударе по гаубичной батарее 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Дзержинске (ДНР).
Кроме того, близ Вознесенска Николаевской области российские военные уничтожили арсенал, где хранилось 45 тыс. т боеприпасов, поставленных на Украину странами НАТО.
Российскими войсками также подавлено четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», два взвода орудий «Мста-Б» и взвод орудий «Гиацинт-Б» в ДНР. Российскими средствами ПВО за сутки сбито восемь украинских беспилотников в ДНР, перехвачен один снаряд РСЗО в Харьковской области.
Всего с начала российской военной операции на Украине выведено из строя 263 самолета, 145 вертолетов, 1701 дрон, 362 зенитных ракетных комплекса, 4262 танка и других боевых бронемашин, 789 боевых машин РСЗО, 3273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4756 специальных военных автомобилей.
24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Ее целью он называл «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. Он заявил, что Москва не собирается оккупировать украинские территории и «никому ничего навязывать силой». Минобороны заявило, что войска не наносят ударов по гражданским объектам.
Украина ввела военное положение, объявила мобилизацию и разорвала дипломатические отношения с Москвой.