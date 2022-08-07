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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении более 100 бойцов ВСУ в Харькове

Удары были нанесены ВКС по позициям бойцов украинской национальной гвардии на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада

Российскими Воздушно-космическими силами были уничтожены более сотни украинских бойцов в Харькове, сообщили в Минобороны.

Удары были нанесены по позициям 3-й бригады национальной гвардии на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада.

В результате удара ВКС по позициям 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины на территории сельскохозяйственного предприятия в Артемовске Донецкой народной республики убиты до 130 военнослужащих и уничтожено восемь единиц автомобильной и бронетанковой техники.

Еще до 70 военных, а также три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и четыре единицы автомобильной техники были ликвидированы при ударе по гаубичной батарее 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Дзержинске (ДНР).

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Кроме того, близ Вознесенска Николаевской области российские военные уничтожили арсенал, где хранилось 45 тыс. т боеприпасов, поставленных на Украину странами НАТО.

Российскими войсками также подавлено четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», два взвода орудий «Мста-Б» и взвод орудий «Гиацинт-Б» в ДНР. Российскими средствами ПВО за сутки сбито восемь украинских беспилотников в ДНР, перехвачен один снаряд РСЗО в Харьковской области.

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Всего с начала российской военной операции на Украине выведено из строя 263 самолета, 145 вертолетов, 1701 дрон, 362 зенитных ракетных комплекса, 4262 танка и других боевых бронемашин, 789 боевых машин РСЗО, 3273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4756 специальных военных автомобилей.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Ее целью он называл «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. Он заявил, что Москва не собирается оккупировать украинские территории и «никому ничего навязывать силой». Минобороны заявило, что войска не наносят ударов по гражданским объектам.

Украина ввела военное положение, объявила мобилизацию и разорвала дипломатические отношения с Москвой.

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Теги
Елена Чернышова
Минобороны Военная операция на Украине
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