В Израиле заявили о перехвате «Железным куполом» 97% целей из числа ракет из сектора Газа

В Израиле отчитались о перехвате ракет из сектора Газа

Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press

Система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила 97% целей из числа ракет, запущенных со стороны сектора Газа за два дня израильской операции «Рассвет», следует из данных Армии обороны Израиля.

Эта система используется для перехвата тактических неуправляемых ракет на дальности от 4 до 70 км. Ее разработала израильская компания Rafael Advanced Defense Systems при участии специалистов из США. The Times of Israel указывает, что «Железный купол» перехватывает ракеты, если они направлены в сторону населенных пунктов.

По информации ЦАХАЛ, «Железный купол» перехватил примерно 185 ракет. Всего из сектора Газа выпустили по Израилю 585 ракет, 115 из которых не достигли израильской территории. Из этой статистики следует, что целями для перехвата стали далеко не все выпущенные ракеты.

Показатель перехвата ракет системой вырос с прошлого года, когда обстановка в районе сектора Газа обострилась в предыдущий раз. Тогда Израиль проводил операцию «Страж стен» и в ответ на пуски ракет из Газы более десяти дней наносил удары по ней. «Железный купол» в тот раз перехватил 90% ракет, пишет The Times of Israel. В 2012 году, на следующий год после размещения системы, этот показатель составил 75%, отмечает издание.

Палестино-израильский конфликт обострился 5 августа, когда армия Израиля начала наносить авиаудары по сектору Газа в рамках операции «Рассвет». Местные власти подчеркивали, что ведут ее против движения «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация). Эскалация вызвана задержанием в лагере палестинских беженцев в Дженине одного из лидеров группировки.

В результате ударов Израиля ликвидировали командира северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсира аль-Джабари и руководителя южной бригады Халеда Мансура.

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Представитель ЦАХАЛ генерал Ран Кохав заявил, что операция продлится неделю, хотя ранее военные говорили о нескольких днях. Израильский премьер-министр Яир Лапид до этого говорил, что власти хотят устранить «угрозу» местному населению и не боятся затяжного конфликта. Глава израильского агентства безопасности (ШАБАК) Ронен Бар 7 августа заявил, что военные достигли большей части целей операции и ее можно закончить.

В роли посредника между сторонами выступает Египет, Каир ведет переговоры по вопросу прекращения огня, сообщает телеканал «13 Решет». По его информации, Израиль согласился прекратить удары, но «Исламский джихад» отказался принимать такое решение.

Ранее правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в акте агрессии, его представитель Хазем Касем заявил, что страна должна «заплатить цену» за свои действия. Лидер «Исламского джихада» Зияд ан-Наххала, который в момент начала израильской операции был в Тегеране, сказал, что перемирия после атак Израиля быть не может.