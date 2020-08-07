Экс-глава протокола Ельцина увидел «заскоки» Лукашенко в словах о Путине

Первый президент России Борис Ельцин не сожалел о том, что выбрал в преемники Владимира Путина, заявил РБК бывший управляющий делами президента и бывший государственный секретарь Союзного государства Павел Бородин. Так он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Ельцин «сокрушался и жалел» после назначения Путина. При этом белорусский президент отметил, что часто встречался с Ельциным.

«Свидетелем я такого не был [разговора Ельцина и Лукашенко, что он сожалел, что выбрал преемником Путина]. Не было никаких посылов, даже не слышал намеков на это [что Ельцин сожалел]», — заявил РБК Павел Бородин.

Экс-руководитель служб протокола президента СССР Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко прокомментировал эти заявления словами: «Лукашенко немножко перехватывает». «То, что Лукашенко часто бывал у Бориса Николаевича, его временами заносит, он неплохой человек, я к нему всегда относился с большим уважением, но у него бывают такие заскоки, что он раз, и говорит, что он был чуть ли не постоянно у Бориса Николаевича», — сказал Шевченко.

«Надо знать характер Бориса Николаевича. Единственное, что мне известно, о чем он сожалел, так это о том, что прошел не очень большой срок и был заменен гимн. Вот это действительно было», — сказал Шевченко. Он добавил, что «мы в свое время договорились, что мы в политику больше не играем» и Ельцин строго придерживался этого договора.