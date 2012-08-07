Израиль отрицает причастность МОССАДа к теракту на Синае

Власти Израиля отвергли обвинения в причастности к террористической атаке на Синайском полуострове, в результате которой были убиты 16 полицейских. Ранее движение "Братья-мусульмане" обвинило в совершении убийства израильскую разведку МОССАД.

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"Даже человек, который произносит это перед зеркалом, понимает, какую чушь он говорит", - сказал представитель Министерства иностранных дел Израиля Игаль Палмор, передает Reuters.

Атака на базу египетских ВВС на Синае произошла 5 августа. В ходе завязавшегося боя 16 военных арабской страны были убиты. Затем преступники прорвались на территорию Израиля, где были уничтожены вооруженными силами еврейского государства.

Министр обороны Израиля Эхуд Барак призвал египетские власти уделять больше внимания безопасности военных объектов на Синае. В свою очередь президент арабской страны Мухаммед Мурси созвал экстренное совещание Высшего совета Египта, на котором заявил, что это "трусливое" нападение не останется без ответа.

"Братья-мусульмане" полагают, что Египет должен пересмотреть некоторые пункты мирного соглашения с Израилем от 1979г. При этом М.Мурси, являющийся выходцем из этого движения, неоднократно подчеркивал, что Каир намерен выполнять существующие международные договоры.