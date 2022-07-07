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Военного комиссара Крыма заподозрили в освобождении от призыва за взятки

Юрия Лымаря подозревают в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. СМИ сообщают, что ранее уголовные дела о взятках открыли против трех его подчиненных
Юрий Лымарь
Юрий Лымарь (Фото: mil.rk.gov.ru)

Сотрудники военно-следственного отдела и военной контрразведки Южного военного округа проводят обыски у военного комиссара Крыма Юрия Лымаря, сообщили источники РБК и «Крыминформа». Позднее ФСБ сообщила, что военный комиссар подозревается в том, что он за деньги давал «незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва».

Как сообщили в ФСБ, уголовное дело возбуждено по ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 290 (получение взятки).

«В настоящее время сотрудниками военной контрразведки проводятся следственные мероприятия. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения», — говорится в сообщении спецслужбы.

В приемной Юрия Лымаря не ответили на звонки РБК. В региональном военном следственном отделе отказались от комментариев.

Лымарю 56 лет. Он стал военкомом Крыма в августе 2020 года, а до этого занимал аналогичную должность в Астраханской области.

Ранее уголовные дела по ст. 290 и 291 (дача взятки) были возбуждены против трех подчиненных Лымаря — должностных лиц военных комиссариатов Джанкоя, Симферополя и Белогорска, сообщили источники «РИА Новости» и «Интерфакса».

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Екатерина Костина Екатерина Костина, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Крым обыски военный комиссариат
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