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BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
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Лондон выделит $22,5 млн на борьбу с дезинформацией в Восточной Европе
Средства будут направлены на поддержку независимых СМИ и журналистов, работающих в самых «репрессивных обществах»

Великобритания выделит £18 млн ($22,5 млн) за три года на борьбу с фейковыми новостями в Восточной Европе и на поддержку независимых СМИ на Западных Балканах, сообщается на сайте правительства.

Отмечается, средства будут направлены на «поддержку свободы выражения и независимых голосов в Западных Балканах, чтобы стимулировать формирование сбалансированного независимого контента». Финансирование поможет поддержать «журналистов, работающих в некоторых из самых репрессивных обществ», и усилит борьбу против фейковых новостей.

Как пояснил глава МИД Великобритании Джереми Хант, только 10% населения мира имеет доступ к свободным медиа, а «фейковые новости и дезинформация продолжают подрывать и дестабилизировать общественность». 

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Эти средства являются частью программы финансирования борьбы с дезинформацией и поддержки независимых медиа в Восточной Европе и Центральной Азии, которая предполагает выделение £100 за пять лет.

Ранее в июле стало известно, что Британия выделит Украине 9 млн ($11,4 млн) на поддержку независимых средств массовой информации. Проект должен укрепить потенциал общества в сфере противодействия дезинформации, а также повысит подотчетность правительства за счет развития независимых источников информации.

Автор: Юлия Выродова
Теги: деньги, дезинформация, фейковые новости, поддержка
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