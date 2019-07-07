Лондон выделит $22,5 млн на борьбу с дезинформацией в Восточной Европе

Лондон выделит $22,5 млн на борьбу с дезинформацией в Восточной Европе

Средства будут направлены на поддержку независимых СМИ и журналистов, работающих в самых «репрессивных обществах»

Великобритания выделит £18 млн ($22,5 млн) за три года на борьбу с фейковыми новостями в Восточной Европе и на поддержку независимых СМИ на Западных Балканах, сообщается на сайте правительства.

Отмечается, средства будут направлены на «поддержку свободы выражения и независимых голосов в Западных Балканах, чтобы стимулировать формирование сбалансированного независимого контента». Финансирование поможет поддержать «журналистов, работающих в некоторых из самых репрессивных обществ», и усилит борьбу против фейковых новостей.

Как пояснил глава МИД Великобритании Джереми Хант, только 10% населения мира имеет доступ к свободным медиа, а «фейковые новости и дезинформация продолжают подрывать и дестабилизировать общественность».

Эти средства являются частью программы финансирования борьбы с дезинформацией и поддержки независимых медиа в Восточной Европе и Центральной Азии, которая предполагает выделение £100 за пять лет.