Бывший спикер Генштаба ВСУ посоветовал эвакуироваться из Сум
В течение последней недели российская армия активно продвигается на сумском направлении, жителям Сум необходимо эвакуироваться, заявил в интервью украинскому изданию «Главред» бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), военный эксперт Владислав Селезнев.
Он назвал «очень сложной» ситуацию для города. «Я советую жителям Сум — хоть детей, пожилых людей вывозить в более безопасные регионы страны и быть готовыми к обороне», — сказал бывший спикер Генштаба ВСУ.
Селезнев также выразил надежду на то, что бывший глава Сумской областной администрации Владимир Артюх «сделал все необходимое для качественного обустройства фортификаций». Он также отметил, что их прорыв будет означать «значительное преимущество в ресурсах» российской армии.
12 марта глава российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил о нахождении военных в Сумской области в целях уничтожения резервов украинской армии и расширения зоны безопасности. О создании последней на соседних территориях Украины он объявил 26 апреля во время доклада об освобождении Курской области от ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки в марте сообщил о подготовке российского наступления в Запорожской, Сумской и Харьковской областях. В двух последних регионах оно «фактически началось», говорил в начале апреля главком ВСУ Александр Сырский.
заявил о создании «буферной зоны» вдоль границы с Украиной для защиты Брянской, Белгородской и Курской областей. Последняя граничит с Сумской, где объявили обязательную эвакуацию 213 населенных пунктов. Зеленский называл сумское направление одним из самых «горячих». Минобороны Россиии отчитывалось о контроле над рядом населенных пунктов в Сумской области, в частности Водолаги, Алексеевка и Андреевка.
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