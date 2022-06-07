Казахстан отменит требование о ПЦР-тесте на COVID при пересечении границы

Желающим въехать в Казахстан с 8 июня больше не нужно будет предоставлять результат ПЦР-теста, подтверждающий отсутствие коронавируса. Также власти не будут требовать у привитых паспорт вакцинации

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Власти Казахстана отменят требование, обязывающее предоставлять отрицательный ПЦР-тест или паспорт вакцинации при пересечении государственной границы, оно перестанет действовать 8 июня. Об этом сообщается на сайте премьера страны.

«Отменить <...> с 8 июня текущего года обязательное требование <...> предъявления документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 (паспорта/сертификата/справки о вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении государственной границы Республики Казахстан» — сказано в сообщении.

Требование распространялось на граждан страны и иностранцев. Также власти открыли 12 автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках границы.

В пресс-службе отметили, что решение отменить ограничительные меры приняли из-за улучшения эпидемиологической обстановки в стране.

По данным комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 6 июня, за сутки в стране выявили десять новых случаев заражения коронавирусом (всего — 1,3 млн). По состоянию на 5 июня от инфекции умерли 13 662 человека.

В Казахстане с 5 мая действовало постановление главного государственного санитарного врача, которое обязывало всех въезжающих предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Требование не распространялось на граждан и иностранцев, привитых менее чем полгода назад. В Казахстане признаются вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), QazVac, Hayat-Vax, «КоронаВак» и Sinopharm.

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Казахстан снял все ограничения на пересечение границы с Россией и другими странами СНГ 11 апреля. Ранее россияне и другие иностранцы могли прибывать в страну только самолетом. Возможность въехать через сухопутную границу была только у граждан определенных категорий, в том числе имеющих в стране вид на жительство или родственников.

Москва разрешила россиянам выезжать в Казахстан еще в марте. Ограничения действовали с марта 2020 года, когда премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть сухопутную границу с Казахстаном из-за распространения коронавируса.